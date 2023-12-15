КАРРАГЕР: «Для Ливерпуля приближается момент истины»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер», работающий ныне экспертом Sky Sports, дал оценку способности команды Юргена Клоппа стать чемпионом Англии в нынешнем сезоне.

«Ливерпуль» не похож на чемпионов Премьер-лиги. Пока нет. Мы все еще ждем соответствующего заявления от мерсисайдцев. Этот месяц предоставляет собой идеальную возможность проявить себя. Впереди у «Ливерпуля» игра с «Манчестер Юнайтед» — важнейший матч. Вне зависимости от положения обоих клубов. А следом «Арсенал». Приближается момент истины, после которого у нас будет четкое представление о том, насколько хорош «Ливерпуль» и чего он можно достичь в этом сезоне. Сейчас «Ливерпуль» лидирует, но я не уверен, что это лидерство можно назвать убедительным. Таблица говорит об одном, но мои глаза говорят мне о другом. Баланс в команде всё ещё не совсем правильный, и трудно представить, на что она будет готова без профильного опорного полузащитника. Такого «вау-момента» в игре «Ливерпуля» я пока что не видел», – написал Каррагер в своей колонке для The Telegraph.