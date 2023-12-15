Барселона готова выложить 25 млн евро за 17-летнего игрока Ривер Плейт

Каталонская «Барселона» начала переговоры о подписании контракта с 17-летним полузащитником аргентинского «Ривер Плейт» Клаудио Эчеверри.

Как сообщает Som|Serem FCB в Twitter, испанский клуб готов заплатить 25 млн евро, это больше, чем прописана сумма отступных, но при этом хочет разделить выплаты на несколько траншей.

Отметим, что Эчеверри является воспитанником «Ривер Плейт». За основную команду «миллионеров» хавбек дебютировал лишь в сезоне-2023, проведя в общей сложности лишь пять матчей (124 минуты игрового времени) и отдал одну голевую передачу. В составе сборной Аргентины U17 стал бронзовым призером чемпионата мира-2023 и обладателем «Бронзовой бутсы», забив на турнире пять мячей.