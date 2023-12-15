ГУЦУЛЯК – о невызове в сборную: «Не знаю, кому еще надо забить»

Полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк прокомментировал в интервью «ТаТоТаке» свое непопадание в список футболистов, которые выступали за сборную Украины в отборе на Евро-2024, и выразил надежду, что еще получит возможность проявить себя в главной команде страны.

«Не знаю, кому еще нужно забить (смеется). Думаю, я провел неплохие полгода. Тренер следит за этим и, возможно, даст мне какой-то шанс», – отметил футболист.

Добавим, что Гуцуляк провел в нынешнем сезоне за «Днепр-1» 21 матч во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.