ГУЦУЛЯК – о невызове в сборную: «Не знаю, кому еще надо забить»
Полузащитник «Днепра-1» надеется получить шанс
Полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк прокомментировал в интервью «ТаТоТаке» свое непопадание в список футболистов, которые выступали за сборную Украины в отборе на Евро-2024, и выразил надежду, что еще получит возможность проявить себя в главной команде страны.
«Не знаю, кому еще нужно забить (смеется). Думаю, я провел неплохие полгода. Тренер следит за этим и, возможно, даст мне какой-то шанс», – отметил футболист.
Добавим, что Гуцуляк провел в нынешнем сезоне за «Днепр-1» 21 матч во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Луганчане завершили год уверенной победой
Эрик Гарсия поразил Мичела за время аренды из «Барселоны»
Куда еще Гуцуляка.