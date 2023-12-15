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  4. ГУЦУЛЯК – о невызове в сборную: «Не знаю, кому еще надо забить»
Украина. Премьер лига
15 декабря 2023, 09:45 |
960
3

ГУЦУЛЯК – о невызове в сборную: «Не знаю, кому еще надо забить»

Полузащитник «Днепра-1» надеется получить шанс

15 декабря 2023, 09:45 |
960
3
ГУЦУЛЯК – о невызове в сборную: «Не знаю, кому еще надо забить»
СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

Полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк прокомментировал в интервью «ТаТоТаке» свое непопадание в список футболистов, которые выступали за сборную Украины в отборе на Евро-2024, и выразил надежду, что еще получит возможность проявить себя в главной команде страны.

«Не знаю, кому еще нужно забить (смеется). Думаю, я провел неплохие полгода. Тренер следит за этим и, возможно, даст мне какой-то шанс», – отметил футболист.

Добавим, что Гуцуляк провел в нынешнем сезоне за «Днепр-1» 21 матч во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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Алексей Гуцуляк Днепр-1 сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 3
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Умник
Циганков и Зубков есть плюс Ярмола.
Куда еще Гуцуляка.
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Віктор Коробка
Може Панатінаікосу, або Славії, або Спартаку з Трнави? 
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Iigor6583
За відсутності інших, може його і слід залучити до збірної. Але чесно кажучи, він нічим не відрізняється від інших збірників, такий же валуйкуватий, тугодум, техніка така собі.
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