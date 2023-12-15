ФОТО. Футболист Динамо сделал предложение своей возлюбленной

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский решил расстаться с холостяцкой жизнью и сделал предложение своей любимой девушке.

«Самое желанное «да», – подписал футболист под фото, на котором держит за руку свою избранницу.

Отметим, что 29-летний Андриевский выступает за «Динамо» с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.