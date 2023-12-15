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  4. ФОТО. Футболист Динамо сделал предложение своей возлюбленной
Украина. Премьер лига
15 декабря 2023, 09:22 |
2318
1

ФОТО. Футболист Динамо сделал предложение своей возлюбленной

Андриевский услышал желанное «да»

15 декабря 2023, 09:22 |
2318
1
ФОТО. Футболист Динамо сделал предложение своей возлюбленной
ФК Динамо. Александр Андриевский

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский решил расстаться с холостяцкой жизнью и сделал предложение своей любимой девушке.

«Самое желанное «да», – подписал футболист под фото, на котором держит за руку свою избранницу.

Отметим, что 29-летний Андриевский выступает за «Динамо» с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.

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Александр Андриевский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига lifestyle свадьба
Источник Instagram
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Dfs2262ar
А май гад!!! Давайте цю новину в ТОП!!!
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