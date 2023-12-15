Украина. Премьер лига15 декабря 2023, 09:22 |
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ФОТО. Футболист Динамо сделал предложение своей возлюбленной
Андриевский услышал желанное «да»
15 декабря 2023, 09:22 |
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Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский решил расстаться с холостяцкой жизнью и сделал предложение своей любимой девушке.
«Самое желанное «да», – подписал футболист под фото, на котором держит за руку свою избранницу.
Отметим, что 29-летний Андриевский выступает за «Динамо» с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.
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