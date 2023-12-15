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15 декабря 2023, 01:35 |
16
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 декабря

Важные события во всех видах спорта

15 декабря 2023, 01:35 |
16
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В пятницу, 15 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Аль-Хиляль – Аль-Вехда

Favbet 1.16 – 7.20 – 14.50

21:30 Боруссия М – Вердер

Favbet 1.92 – 4.10 – 3.70

21:45 Дженоа – Ювентус

Favbet 5.10 – 3.35 – 1.85

22:00 Ноттингем Форест – Тоттенхэм

Favbet 4.70 – 4.20 – 1.71

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Источник Sport.ua
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