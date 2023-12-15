ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 декабря

В пятницу, 15 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Аль-Хиляль – Аль-Вехда

1.16 – 7.20 – 14.50

21:30 Боруссия М – Вердер

1.92 – 4.10 – 3.70

21:45 Дженоа – Ювентус

5.10 – 3.35 – 1.85

22:00 Ноттингем Форест – Тоттенхэм

4.70 – 4.20 – 1.71