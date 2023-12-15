Другие новости15 декабря 2023, 01:35 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 декабря
Важные события во всех видах спорта
15 декабря 2023, 01:35 |
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В пятницу, 15 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:00 Аль-Хиляль – Аль-Вехда
21:30 Боруссия М – Вердер
21:45 Дженоа – Ювентус
22:00 Ноттингем Форест – Тоттенхэм
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