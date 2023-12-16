Агенты получили рекордные доходы в 2023 году. ФИФА пытается их ограничить

ФИФА сообщила, что в 2023 году футбольные клубы потратят на оплату услуг агентов рекордные 881,1 млн долларов (701 млн фунтов).

Это на 42,5% больше, чем в 2022 году, когда команды потратили на агентов 623,2 млн долларов, и больше предыдущего рекорда в 654,7 млн долларов, который был установлен в 2019 году.

Отчет ФИФА «Футбольные агенты в международных трансферах» также показал, что клубы из Англии выплатили наибольшую сумму агентских комиссионных – более 280 миллионов долларов.

Это происходит в то время, когда ФИФА пытается перестроить этот сектор, введя новый свод правил под названием FIFA Football Agent Regulations (FFAR). Они должны были вступить в силу 1 октября, но стали предметом судебных споров по всей Европе.

ФИФА хочет ограничить комиссионные агентам тремя процентами от всех зарплат игроков, превышающих 161 000 фунтов стерлингов в год, а также ограничить выплаты агентам за посредничество в трансферах 10 процентами от суммы сделки.

В ноябре футбольные посредники в Англии выиграли судебное решение против введения новых правил, что означает, что они не могут вступить в силу. После апелляции четырех ведущих агентств – CAA Base, Wasserman, Stellar и ARETE – английский трибунал Футбольной ассоциации (ФА) пришел к выводу, что введение лимита комиссионных и правил пропорциональной оплаты нарушит Закон о конкуренции 1998 года.



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В отчете ФИФА по итогам года подробно рассказывается о том, что клубы из Саудовской Аравии, которые в летнее трансферное окно потратили значительные средства на приобретение новых игроков, выплатили вторую по величине сумму агентских комиссионных – 86 миллионов долларов, но все еще отстают от английских команд.

В отчете также отмечается, что впервые клубы женского профессионального футбола превысили сумму в 1 млн долларов выплат агентам, а их общая сумма достигла 1,4 млн долларов.

Данные ФИФА не учитывают агентские комиссионные за трансферы на внутреннем рынке.

Каковы основные выводы из отчета?

Клубы тратят на оплату услуг агентов больше, чем когда-либо, в то время как ФИФА пытается ограничить размер дохода, который посредники могут получить от трансфера.

Неудивительно, что больше всего тратят английские клубы, но в отчете также говорится о том, что европейские клубы несут ответственность за большую часть (86,6 %) всемирных расходов на агентов.

Тот факт, что женские клубы потратили 1,1 млн фунтов стерлингов на оплату услуг агентов, впервые достигнув семизначной суммы, подчеркивает постоянный рост этого сектора и то, что клубы вкладывают все больше средств в свои команды.

Почему же ФИФА хочет ввести новые правила?

ФИФА посчитала, что прежние правила не отвечают требованиям и что система трансферов определяется спекуляциями, что позволяет агентам получать комиссионные, не соответствующие предоставляемым ими услугам.

Это, по мнению ФИФА, наносит ущерб игрокам, клубам и футболу в целом.



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Руководящий орган считает, что агенты могут использовать экономику трансферной комиссии, создавая ложные спекуляции, задерживая трансфер и используя нехватку времени, чтобы увеличить комиссионные, которые они могли бы получить.

В соответствии с новыми правилами агенты должны были получить лицензию ФИФА, что означало сдачу экзамена.

В отчете говорится, что ФИФА получила 19 973 заявки на получение лицензии. Экзамены проводились в две разные даты – в апреле и сентябре. Из 19 973 претендентов только 9 207 приняли участие в экзамене в одну из двух дат. По данным ФИФА, только 32,6% агентов успешно сдали экзамен.

Какой же была реакция?

Многие агенты считают, что правила незаконны, поэтому с ФИФА судились в нескольких инстанциях по всей Европе

Самое свежее решение было вынесено через трибунал ФА, где постановили, что введение лимита комиссионных и правил пропорциональной оплаты нарушает британские правила конкуренции на рынке труда.

В мае Европейская ассоциация футбольных агентов проиграла дело против ФИФА в Центральном суде Нидерландов. Она утверждала, что у ФИФА нет полномочий регулировать эту отрасль.

Спортивный арбитражный суд (CAS) также отклонил иск, поданный Ассоциацией профессиональных футбольных агентов, но в Германии был наложен временный запрет на введение правил в действие до решения Европейского суда.

Что говорится в отчете трибунала ФА?

Решение арбитражного суда было опубликовано в четверг, и, хотя в целом оно было расценено как успех агентов, суд согласился с ФИФА по нескольким пунктам, а именно: запрет агентам представлять интересы клуба и игрока в одной сделке и запрет клубам выплачивать агентское вознаграждение от имени игрока, если его годовая зарплата не превышает 161 000 фунтов стерлингов.

Однако арбитражный суд не согласился с мнением ФИФА о том, что ограничение гонораров позволит устранить недостатки прежней системы и решить проблемы трансферного рынка. Он заявил, что «не смог обнаружить никакой оправданной связи между лимитом на комиссионные и заявленными злоупотреблениями на рынке».



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В нем также говорится, что ФИФА предвидела проблемы с антимонопольным законодательством ЕС в отношении лимита комиссионных, но все равно пошла на это, зная, что «ей придется найти юридическое обоснование для его поддержки». Президент ФИФА Джанни Инфантино, говорится в решении, в октябре 2017 года также признал потенциальные «юридические препятствия», связанные с введением лимита комиссионных.

В решении трибунала также отмечается, что «[презентация PowerPoint, представленная ФИФА в ходе разбирательства] содержала оскорбительную карикатуру, изображающую агента со знаками доллара над головой, с денежным мешком в одной руке и банковскими купюрами в другой».

Как отреагировали агенты на ее публикацию?

Крис Йейтс, партнер юридической фирмы Clifford Chance, которая представляла интересы CAA Base, Wasserman, Stellar и ARETE в этом разбирательстве, сказал: «Мы очень рады, что помогли нашим клиентам добиться положительного и важного для их бизнеса результата.

Это был очень тяжелый судебный процесс, в котором наши клиенты столкнулись с хорошо обеспеченным ресурсами противником в лице ФИФА, который твердо придерживался своей линии поведения.

Наши клиенты на протяжении всего времени взаимодействия с ФИФА и ФА постоянно повторяли, что они приветствуют регулирование агентской индустрии, но что ФИФА перегнула палку, пытаясь наложить незаконные ограничения на их бизнес без надлежащих консультаций».

Когда 30 ноября было объявлено о решении, ФИФА заявила, что «приняла его к сведению» и подчеркнула, что оно «затрагивает только два из многочисленных положений Регламента ФИФА по работе с футбольными агентами.

Другие ключевые положения были одобрены трибуналом, в том числе положения, запрещающие агентам представлять интересы нескольких клиентов в рамках одного трансфера и требующие, чтобы клиент платил агенту – оба эти положения агенты не смогли оспорить», – говорится в заявлении.

Дэн Шелдон, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух