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Лига Европы
14 декабря 2023, 23:41 | Обновлено 15 декабря 2023, 00:38
298
0

ВИДЕО. Горбач забил 4-й гол Зари в ворота Брейдаблика в матче ЛК

Луганская команда громит соперника в польском Люблине

14 декабря 2023, 23:41 | Обновлено 15 декабря 2023, 00:38
298
0
ВИДЕО. Горбач забил 4-й гол Зари в ворота Брейдаблика в матче ЛК

Вечером 14 декабря в матче 6-го тура Лиги конференций луганская «Заря» встречается с исландским «Брейдабликом». Команды играют в Люблине на стадионе «Арена Люблин».

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Заря занимает третье место в группе B с 4 очками, а Брейдаблик зачетных баллов не набирал. Оба клуба потеряли шансы на выход из группы.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Зари и Брейдаблика

Во втором тайме Игорь Горбач забил 4-й гол Зари в ворота Брейдаблика.

ГОЛ! 4:0. Игорь Горбач, 76 мин.

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Заря Луганск видео голов и обзор Лига конференций Брейдаблик Заря - Брейдаблик Игорь Горбач
Источник Sport.ua
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