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Лига конференций
14 декабря 2023, 22:29 | Обновлено 14 декабря 2023, 22:36
372
0

ВИДЕО. Петар Мичин наказал голкипера. Заря забила три гола за 20 минут

Луганская команда 3 раза отличилась в дебюте матча ЛК против «Брейдабликом»

14 декабря 2023, 22:29 | Обновлено 14 декабря 2023, 22:36
372
0
ВИДЕО. Петар Мичин наказал голкипера. Заря забила три гола за 20 минут

Вечером 14 декабря в матче 6-го тура Лиги конференций луганская «Заря» встречается с исландским «Брейдабликом». Команды играют в Люблине на стадионе «Арена Люблин».

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Заря занимает третье место в группе B с 4 очками, а Брейдаблик зачетных баллов не набирал. Оба клуба потеряли шансы на выход из группы.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Зари и Брейдаблика

Луганская команда 3 раза забила в дебюте матча (3:0). Петар Мичин наказал голкипера за выход далеко из ворот на 19-й минуте.

ГОЛ! 3:0. Петар Мичин, 19 мин.

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Заря Луганск видео голов и обзор Лига конференций Брейдаблик Заря - Брейдаблик Петар Мичин
Источник Sport.ua
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