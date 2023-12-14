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Лига конференций
14 декабря 2023, 22:23 | Обновлено 14 декабря 2023, 22:36
210
0

ВИДЕО. Заря удвоила перевес в счете благодаря автоголу Брейдаблика

Дамир Муминович после прострела отправил мяч в свои ворота на 11-й минуте

14 декабря 2023, 22:23 | Обновлено 14 декабря 2023, 22:36
210
0
ВИДЕО. Заря удвоила перевес в счете благодаря автоголу Брейдаблика
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 декабря в матче 6-го тура Лиги конференций луганская «Заря» встречается с исландским «Брейдабликом». Команды играют в Люблине на стадионе «Арена Люблин».

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Заря занимает третье место в группе B с 4 очками, а Брейдаблик зачетных баллов не набирал. Оба клуба потеряли шансы на выход из группы.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Зари и Брейдаблика

Заря удвоила перевес в счете благодаря автоголу Брейдаблика. Дамир Муминович после прострела отправил мяч в свои ворота на 11-й минуте

ГОЛ! 2:0. Дамир Муминович, 11 мин (автогол)

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Заря Луганск Лига конференций Брейдаблик Заря - Брейдаблик автогол видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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