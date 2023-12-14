ВИДЕО. Заря удвоила перевес в счете благодаря автоголу Брейдаблика
Дамир Муминович после прострела отправил мяч в свои ворота на 11-й минуте
Вечером 14 декабря в матче 6-го тура Лиги конференций луганская «Заря» встречается с исландским «Брейдабликом». Команды играют в Люблине на стадионе «Арена Люблин».
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Заря занимает третье место в группе B с 4 очками, а Брейдаблик зачетных баллов не набирал. Оба клуба потеряли шансы на выход из группы.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Зари и Брейдаблика
Заря удвоила перевес в счете благодаря автоголу Брейдаблика. Дамир Муминович после прострела отправил мяч в свои ворота на 11-й минуте
ГОЛ! 2:0. Дамир Муминович, 11 мин (автогол)
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