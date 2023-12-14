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Лига конференций
14 декабря 2023, 22:14 | Обновлено 14 декабря 2023, 22:38
310
0

ВИДЕО. Герреро забил быстрый гол и вывел Зарю вперед

Заря проводит матч Лиги конференций с Брейдабликом в польском Люблине

14 декабря 2023, 22:14 | Обновлено 14 декабря 2023, 22:38
310
0
ВИДЕО. Герреро забил быстрый гол и вывел Зарю вперед
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 декабря в матче 6-го тура Лиги конференций луганская «Заря» встречается с исландским «Брейдабликом». Команды играют в Люблине на стадионе «Арена Люблин».

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Заря занимает третье место в группе B с 4 очками, а Брейдаблик зачетных баллов не набирал. Оба клуба потеряли шансы на выход из группы.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Зари и Брейдаблика

Эдуардо Герреро забил быстрый гол и вывел Зарю вперед уже на 2-й минуте (2:0)

ГОЛ! 1:0. Эдуардо Герреро, 2 мин.

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Заря Луганск Лига конференций Брейдаблик Заря - Брейдаблик Эдуардо Герреро видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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