ВИДЕО. Герреро забил быстрый гол и вывел Зарю вперед
Заря проводит матч Лиги конференций с Брейдабликом в польском Люблине
Вечером 14 декабря в матче 6-го тура Лиги конференций луганская «Заря» встречается с исландским «Брейдабликом». Команды играют в Люблине на стадионе «Арена Люблин».
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Заря занимает третье место в группе B с 4 очками, а Брейдаблик зачетных баллов не набирал. Оба клуба потеряли шансы на выход из группы.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Зари и Брейдаблика
Эдуардо Герреро забил быстрый гол и вывел Зарю вперед уже на 2-й минуте (2:0)
ГОЛ! 1:0. Эдуардо Герреро, 2 мин.
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