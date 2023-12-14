Стал известен состав Зари на завершающий матч Лиги конференций

В четверг, 14 декабря, «Заря» в шестом туре Лиги конференций сыграет с исландским «Брейдабликом». Матч состоится в Люблине на стадионе «Арена Люблин».

Известный стартовый состав украинского клуба на этот матч:

Заря: Сапутин, Снурницын, Боль, Джордан, Мышнев, Батагов, Мичин, Чурко, Антюх, Горбач, Герреро

После пяти матчей группового этапа луганская «Заря» занимает третье место в группе B с четырьмя очками, а «Брейдаблик» зачетных баллов вообще не набирал. Оба клуба потеряли шансы на выход из группы.

Начало матча запланировано – в 22:00 по киевскому времени.