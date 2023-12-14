ВИДЕО. Названы три финальных претендента на премию Пушкаша

Стали известны три финалиста премии Пушкаша в 2023 году. На победу претендуют Хулио Энсисо, Гильерме Мадруга и Нуну Сантуш, забившие потрясающие голы.

Первоначально на премию Пушкаша было выдвинуто 11 голов. Три финалиста были выбраны болельщиками, голосовавшими на официальном сайте ФИФА, а также экспертами.

Премия названа в честь легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша, прославившегося своими великолепными индивидуальными ударами, и вручается за самый эффектный гол в мужском и женском футболе, забитый в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Победитель будет объявлен на церемонии в Лондоне 15 января 2024 года.

Хулио Энсисо



АПЛ. 24 мая 2023 года

«Брайтон» – «Манчестер Сити» – 1:1

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Гильерме Мадруга



Бразилия. Серия Б. 27 июня 2023

«Новоризонтино» – «Ботафого СП» – 0:1

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Нуну Сантуш



Примейра Лига. 12 марта 2023

«Спортинг» – «Боавишта» – 3:0

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