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Лига чемпионов
14 декабря 2023, 19:37 | Обновлено 14 декабря 2023, 19:38
438
1

ВИДЕО. Названы три финальных претендента на премию Пушкаша

Победитель будет объявлен на церемонии в Лондоне 15 января 2024 года

14 декабря 2023, 19:37 | Обновлено 14 декабря 2023, 19:38
438
1
ВИДЕО. Названы три финальных претендента на премию Пушкаша
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулио Энсисо

Стали известны три финалиста премии Пушкаша в 2023 году. На победу претендуют Хулио Энсисо, Гильерме Мадруга и Нуну Сантуш, забившие потрясающие голы.

Первоначально на премию Пушкаша было выдвинуто 11 голов. Три финалиста были выбраны болельщиками, голосовавшими на официальном сайте ФИФА, а также экспертами.

Премия названа в честь легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша, прославившегося своими великолепными индивидуальными ударами, и вручается за самый эффектный гол в мужском и женском футболе, забитый в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Победитель будет объявлен на церемонии в Лондоне 15 января 2024 года.

Хулио Энсисо

АПЛ. 24 мая 2023 года
«Брайтон» – «Манчестер Сити» – 1:1

ВИДЕО

Гильерме Мадруга

Бразилия. Серия Б. 27 июня 2023
«Новоризонтино» – «Ботафого СП» – 0:1

ВИДЕО

Нуну Сантуш

Примейра Лига. 12 марта 2023
«Спортинг» – «Боавишта» – 3:0

ВИДЕО

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премия Пушкаша Хулио Энсисо ФИФА
Источник ФИФА
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