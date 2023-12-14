ВИДЕО. Названы три финальных претендента на премию Пушкаша
Победитель будет объявлен на церемонии в Лондоне 15 января 2024 года
Стали известны три финалиста премии Пушкаша в 2023 году. На победу претендуют Хулио Энсисо, Гильерме Мадруга и Нуну Сантуш, забившие потрясающие голы.
Первоначально на премию Пушкаша было выдвинуто 11 голов. Три финалиста были выбраны болельщиками, голосовавшими на официальном сайте ФИФА, а также экспертами.
Премия названа в честь легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша, прославившегося своими великолепными индивидуальными ударами, и вручается за самый эффектный гол в мужском и женском футболе, забитый в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Победитель будет объявлен на церемонии в Лондоне 15 января 2024 года.
Хулио Энсисо
АПЛ. 24 мая 2023 года
«Брайтон» – «Манчестер Сити» – 1:1
Гильерме Мадруга
Бразилия. Серия Б. 27 июня 2023
«Новоризонтино» – «Ботафого СП» – 0:1
Нуну Сантуш
Примейра Лига. 12 марта 2023
«Спортинг» – «Боавишта» – 3:0
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