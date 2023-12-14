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  4. ХАВИ – о ситуации в Барселоне: «Я еще могу все исправить»
Лига чемпионов
14 декабря 2023, 18:40 |
796
0

ХАВИ – о ситуации в Барселоне: «Я еще могу все исправить»

Наставник отметил выступление команды в Лиге чемпионов

14 декабря 2023, 18:40 |
796
0
ХАВИ – о ситуации в Барселоне: «Я еще могу все исправить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави не видит проблемы в неубедительных выступлениях его подопечных в нынешнем сезоне. В частности, после поражения от «Антверпена» (2:3) в группе Лиги чемпионов наставник «блау-гранас» заверил, что все у него под контролем.

«Я позитивен и думаю, что смогу изменить ситуацию, ведь мы все еще участвуем в четырех турнирах. Нашей главной целью в нынешнем сезоне было выступление в Лиге чемпионов, и мы это сделали. Нам просто нужно перегруппироваться, сосредоточиться и стать лучше к следующей игре», – приводит слова Хави сайт Goal.

Отметим, что каталонцы вышли с первого места в плей-офф Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занимают четвертое место, отставая от лидирующей «Жироны» на семь очков.

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Хави Барселона Лига чемпионов Антверпен Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Goal.com
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