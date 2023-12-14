ХАВИ – о ситуации в Барселоне: «Я еще могу все исправить»

Главный тренер «Барселоны» Хави не видит проблемы в неубедительных выступлениях его подопечных в нынешнем сезоне. В частности, после поражения от «Антверпена» (2:3) в группе Лиги чемпионов наставник «блау-гранас» заверил, что все у него под контролем.

«Я позитивен и думаю, что смогу изменить ситуацию, ведь мы все еще участвуем в четырех турнирах. Нашей главной целью в нынешнем сезоне было выступление в Лиге чемпионов, и мы это сделали. Нам просто нужно перегруппироваться, сосредоточиться и стать лучше к следующей игре», – приводит слова Хави сайт Goal.

Отметим, что каталонцы вышли с первого места в плей-офф Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занимают четвертое место, отставая от лидирующей «Жироны» на семь очков.