Шанс для Забарного? Тренер Тоттенхэма подтвердил, что они ищут защитника
Ангелос Постекоглу рассказал, что зимой его клуб попытается подписать нового центрального защитника
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал, что зимой его клуб попытается подписать нового центрального защитника:
«Нам нужно подписать еще одного центрального защитника, потому что на данный момент мы не готовы к тому, что что-то может случиться».
Ранее сообщалось, что украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный входит в список потенциальных новичков «Тоттенхэма».
В этом сезоне Английской Премьер-лиги 21-летний Илья Забарный провел 16 матчей, не пропустив ни одной игровой минуты. Результативными действиями, к сожалению, отличиться не удалось.
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