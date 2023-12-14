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  4. Шанс для Забарного? Тренер Тоттенхэма подтвердил, что они ищут защитника
Англия
14 декабря 2023, 17:22 |
1053
2

Шанс для Забарного? Тренер Тоттенхэма подтвердил, что они ищут защитника

Ангелос Постекоглу рассказал, что зимой его клуб попытается подписать нового центрального защитника

14 декабря 2023, 17:22 |
1053
2
Шанс для Забарного? Тренер Тоттенхэма подтвердил, что они ищут защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал, что зимой его клуб попытается подписать нового центрального защитника:

«Нам нужно подписать еще одного центрального защитника, потому что на данный момент мы не готовы к тому, что что-то может случиться».

Ранее сообщалось, что украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный входит в список потенциальных новичков «Тоттенхэма».

В этом сезоне Английской Премьер-лиги 21-летний Илья Забарный провел 16 матчей, не пропустив ни одной игровой минуты. Результативными действиями, к сожалению, отличиться не удалось.

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Ангелос Постекоглу Илья Забарный Тоттенхэм Борнмут трансферы трансферы АПЛ
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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TarasTaras94
якщо так і продовжить то інтерес точно буде, але не вірю у те що Борнмут його відпустить найближчим часом, полюбому виставить чималий цінник
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+2
Burevestnik
в тексті вказано, що потрібно "ще одного центрального захисника".
значить Іллю на підстраховку - на лаву запасних?                       
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+1
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