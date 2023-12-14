Шанс для Забарного? Тренер Тоттенхэма подтвердил, что они ищут защитника

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал, что зимой его клуб попытается подписать нового центрального защитника:

«Нам нужно подписать еще одного центрального защитника, потому что на данный момент мы не готовы к тому, что что-то может случиться».

Ранее сообщалось, что украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный входит в список потенциальных новичков «Тоттенхэма».

В этом сезоне Английской Премьер-лиги 21-летний Илья Забарный провел 16 матчей, не пропустив ни одной игровой минуты. Результативными действиями, к сожалению, отличиться не удалось.