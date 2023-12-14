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Испания
14 декабря 2023, 16:21 | Обновлено 14 декабря 2023, 16:26
574
0

Испанские гранды следят за игрой бывшего уголовника МЮ

«Барселона» и «Атлетико» интересуются Мейсоном Гринвудом

14 декабря 2023, 16:21 | Обновлено 14 декабря 2023, 16:26
574
0
Испанские гранды следят за игрой бывшего уголовника МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико» следят за игрой английского нападающего «Хетафе» Мейсона Гринвуда, сообщает испанское издание Fichajes.

Источник отмечает, что гранды Ла Лиги рассматривают возможность приобретения 22-летнего футболиста уже летом следующего года.

Сейчас Мейсон Гринвуд выступает за «Хетафе», но только на правах аренды, ведь его контракт до сих пор принадлежит «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне на счету нападающего 13 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Мейсон Гринвуд может выступать за сборную Ямайки. Его спортивная карьера в Англии после скандала с избиением девушки, скорее всего, закончена.

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Источник Fichajes.net
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