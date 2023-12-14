Испанские гранды следят за игрой бывшего уголовника МЮ
«Барселона» и «Атлетико» интересуются Мейсоном Гринвудом
Каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико» следят за игрой английского нападающего «Хетафе» Мейсона Гринвуда, сообщает испанское издание Fichajes.
Источник отмечает, что гранды Ла Лиги рассматривают возможность приобретения 22-летнего футболиста уже летом следующего года.
Сейчас Мейсон Гринвуд выступает за «Хетафе», но только на правах аренды, ведь его контракт до сих пор принадлежит «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне на счету нападающего 13 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что Мейсон Гринвуд может выступать за сборную Ямайки. Его спортивная карьера в Англии после скандала с избиением девушки, скорее всего, закончена.
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