Испанские гранды следят за игрой бывшего уголовника МЮ

Каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико» следят за игрой английского нападающего «Хетафе» Мейсона Гринвуда, сообщает испанское издание Fichajes.

Источник отмечает, что гранды Ла Лиги рассматривают возможность приобретения 22-летнего футболиста уже летом следующего года.

Сейчас Мейсон Гринвуд выступает за «Хетафе», но только на правах аренды, ведь его контракт до сих пор принадлежит «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне на счету нападающего 13 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Мейсон Гринвуд может выступать за сборную Ямайки. Его спортивная карьера в Англии после скандала с избиением девушки, скорее всего, закончена.