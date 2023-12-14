Реал снова лучший. Клуб за группу Лиги чемпионов заработал 80 млн евро

Завершился групповой этап Лиги чемпионов. Стало известно, что больше всех за этот отрезок заработал «Реал», который получит 80 миллионов евро.

Мадридская команда за участие в групповом турнире получила 15,5 миллиона евро, а шесть побед в квартете принесли клубу еще 16,8 миллиона. Плюс чуть более 9 миллионов «Реал» получит за выход в плей-офф.

Однако наибольшую сумму «Реал» заработал в виде бонусов, основанных на коэффициенте, сформированном на основе выступлений команды за последние 10 лет. Мадридцы, как самая успешная команда Лиги чемпионов за этот период, получит от УЕФА 36 миллионов евро.

Плюс УЕФА выплатит деньги за телевизионные трансляции. «Реал» только за группу Лиги чемпионов получит 80 миллионов евро, а топ-3 замыкают «Бавария» (76,6 млн) и «Манчестер Сити» (76,4).

«Шахтер» ориентировочно заработал 25 миллионов евро.