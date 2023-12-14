Фанаты серьезно подставили Легию. Известно суровое наказание от УЕФА
Также польский клуб заплатит 100 тысяч евро штрафа
Болельщики польской «Легии» не смогут посещать ближайшие пять выездных матчей своей команды в еврокубках.
Такое наказание УЕФА вынес за поведение фанатов клуба до и во время выездного поединка Лиги конференций против «Астон Виллы», который прошел 30 ноября в Бирмингеме. Тогда приезжие болельщики устроили массовые беспорядки в английском городе, многие пытались прорваться на стадион без билетов, сломали турникеты перед входом на арену и спровоцировали конфликт с местной полицией. В целом в тот вечер пострадали четверо представителей правопорядка, а также были арестованы 39 человек.
В итоге, помимо запрета болельщикам на посещение ближайших поединков, клуб из Варшавы также заплатит штраф в размере 100 тысяч евро.
Напомним, что в заключительном туре Лиги конференций «Легия» сыграет дома с голландским АЗ. Польский клуб занимает второе место, опережая соперника на три очка, и его устроит даже ничья, чтобы пройти в весеннюю стадию еврокубка.
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