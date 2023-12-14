Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фанаты серьезно подставили Легию. Известно суровое наказание от УЕФА
Лига конференций
14 декабря 2023, 15:22 | Обновлено 14 декабря 2023, 15:23
625
0

Фанаты серьезно подставили Легию. Известно суровое наказание от УЕФА

Также польский клуб заплатит 100 тысяч евро штрафа

14 декабря 2023, 15:22 | Обновлено 14 декабря 2023, 15:23
625
0
Фанаты серьезно подставили Легию. Известно суровое наказание от УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Болельщики польской «Легии» не смогут посещать ближайшие пять выездных матчей своей команды в еврокубках.

Такое наказание УЕФА вынес за поведение фанатов клуба до и во время выездного поединка Лиги конференций против «Астон Виллы», который прошел 30 ноября в Бирмингеме. Тогда приезжие болельщики устроили массовые беспорядки в английском городе, многие пытались прорваться на стадион без билетов, сломали турникеты перед входом на арену и спровоцировали конфликт с местной полицией. В целом в тот вечер пострадали четверо представителей правопорядка, а также были арестованы 39 человек.

В итоге, помимо запрета болельщикам на посещение ближайших поединков, клуб из Варшавы также заплатит штраф в размере 100 тысяч евро.

Напомним, что в заключительном туре Лиги конференций «Легия» сыграет дома с голландским АЗ. Польский клуб занимает второе место, опережая соперника на три очка, и его устроит даже ничья, чтобы пройти в весеннюю стадию еврокубка.

По теме:
ВИДЕО. Заря провела тренировку накануне последнего матча в еврокубках
Юрий ЯРОШЕНКО: «На прощание Заря обязана хлопнуть дверью»
Заря – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Легия Варшава Астон Вилла Лига конференций штрафы
Источник Reuters
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Футбол | 13 декабря 2023, 23:57 165
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту

Донецкий клуб не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов

УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
Футбол | 13 декабря 2023, 22:52 10
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?

Украинских болельщиков обвинили в расизме

Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
Футбол | 14.12.2023, 13:53
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
Шахтер вернулся к варианту с Кевином. Предлагает 7+3 миллионов евро
Футбол | 14.12.2023, 11:55
Шахтер вернулся к варианту с Кевином. Предлагает 7+3 миллионов евро
Шахтер вернулся к варианту с Кевином. Предлагает 7+3 миллионов евро
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
Футбол | 14.12.2023, 00:15
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
13.12.2023, 20:17 8
Футбол
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
12.12.2023, 17:44 12
Футбол
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
14.12.2023, 00:05
Футбол
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
14.12.2023, 01:00 3
Футбол
Блашко выпала из обоймы сборной Украины
Блашко выпала из обоймы сборной Украины
13.12.2023, 10:32 1
Биатлон
Будут компенсации. Киевстар сообщил, когда ждать восстановления связи
Будут компенсации. Киевстар сообщил, когда ждать восстановления связи
13.12.2023, 04:40
Война
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
13.12.2023, 06:27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем