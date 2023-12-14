Ньюкасл вместе с МЮ установили антирекорд для клубов АПЛ в Лиге чемпионов

Английский «Ньюкасл», потерпев поражение от «Милана» (1:2) и заняв последнее место в группе Лиги чемпионов, присоединился к компании неудачников самого престижного клубного турнира Европы и вместе с «Манчестер Юнайтед» установил антирекорд для английских клубов в турнире.

Как сообщает Squawka, это первый случай в истории Лиги чемпионов, когда сразу два английских клуба прекратили свои выступления в турнире и вообще еврокубках уже после групповой стадии.

Добавим, что Англию продолжат представлять в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» и «Арсенал». Также четыре представителя АПЛ сыграют в весенней стадии други еврокубков – «Ливерпуль», «Брайтон» и «Вест Хэм» в Лиге Европы, а также «Астон Вилла» в Лиге конференций.