Ньюкасл вместе с МЮ установили антирекорд для клубов АПЛ в Лиге чемпионов
Англию продолжат представлять шесть команд в весенней стадии еврокубков
Английский «Ньюкасл», потерпев поражение от «Милана» (1:2) и заняв последнее место в группе Лиги чемпионов, присоединился к компании неудачников самого престижного клубного турнира Европы и вместе с «Манчестер Юнайтед» установил антирекорд для английских клубов в турнире.
Как сообщает Squawka, это первый случай в истории Лиги чемпионов, когда сразу два английских клуба прекратили свои выступления в турнире и вообще еврокубках уже после групповой стадии.
Добавим, что Англию продолжат представлять в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» и «Арсенал». Также четыре представителя АПЛ сыграют в весенней стадии други еврокубков – «Ливерпуль», «Брайтон» и «Вест Хэм» в Лиге Европы, а также «Астон Вилла» в Лиге конференций.
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