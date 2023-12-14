ЛАПАДУЛА – о переломе носа: «Седьмой раз! Наверное, это мировой рекорд»

Форвард итальянского «Кальяри» Джанлука Лападула сломал нос в матче Серии А против «Сассуоло» (2:1) и был успешно прооперирован.

«Скажем так, сломанный нос – это уже привычка. Это произошло уже не первый раз, но продолжать игру не было проблемой. Я сломал нос в седьмой раз! Возможно, это мировой рекорд. Получать удар было не очень приятно, но адреналин присутствует, и через несколько секунд боль исчезла», – поделился Лападула с Tutto Mercato Web.

Отметим, что форвард выступает в «Кальяри» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Джанлука провел за «Кальяри» пять матчей во всех турнирах (224 минуты игрового времени) и забил два мяча.