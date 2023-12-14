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Украина. Премьер лига
14 декабря 2023, 14:11 |
330
0

Не в Украине. ЛНЗ определился со сборами, будет много контрольных матчей

Команда будет работать в Турции

14 декабря 2023, 14:11 |
330
0
Не в Украине. ЛНЗ определился со сборами, будет много контрольных матчей
ФК ЛНЗ

Клуб УПЛ ЛНЗ объявил о том, что футболисты команды отправились в отпуск, который продлится до 8 января.

Команда с 20 января по 19 февраля будет готовиться в Турции, где футболистов Олега Дулуба ждет 11 контрольных матчей.

Ранее появилась информация о том, что клуб планирует существенно изменить трансферную политику. Владельцы намерены вкладывать больше денег и подписывать игроков.

В первой части сезона ЛНЗ набрал 20 очков и занимает 10-е место в таблице.

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Источник ФК ЛНЗ
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