Украина. Премьер лига14 декабря 2023, 14:11 |
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Не в Украине. ЛНЗ определился со сборами, будет много контрольных матчей
Команда будет работать в Турции
14 декабря 2023, 14:11 |
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Клуб УПЛ ЛНЗ объявил о том, что футболисты команды отправились в отпуск, который продлится до 8 января.
Команда с 20 января по 19 февраля будет готовиться в Турции, где футболистов Олега Дулуба ждет 11 контрольных матчей.
Ранее появилась информация о том, что клуб планирует существенно изменить трансферную политику. Владельцы намерены вкладывать больше денег и подписывать игроков.
В первой части сезона ЛНЗ набрал 20 очков и занимает 10-е место в таблице.
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