Не в Украине. ЛНЗ определился со сборами, будет много контрольных матчей

Клуб УПЛ ЛНЗ объявил о том, что футболисты команды отправились в отпуск, который продлится до 8 января.

Команда с 20 января по 19 февраля будет готовиться в Турции, где футболистов Олега Дулуба ждет 11 контрольных матчей.

Ранее появилась информация о том, что клуб планирует существенно изменить трансферную политику. Владельцы намерены вкладывать больше денег и подписывать игроков.

В первой части сезона ЛНЗ набрал 20 очков и занимает 10-е место в таблице.