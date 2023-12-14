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Лига чемпионов
14 декабря 2023, 13:52 | Обновлено 14 декабря 2023, 14:01
346
0

Матч Порту – Шахтер увенчался двумя «юбилеями»

«Шахтер» пропустил 400-й мяч в еврокубках, а украинские клубы – 900-й в гостях

14 декабря 2023, 13:52 | Обновлено 14 декабря 2023, 14:01
346
0
Матч Порту – Шахтер увенчался двумя «юбилеями»
Getty Images/Global Images Ukraine

Мяч, забитый 21-летним нападающим «Порту» Франсишку Консейсау, стал 900-м, пропущенным украинскими клубами на чужих полях за все годы выступления в еврокубковых турнирах. 449 раз соперники дома поражали ворота наших команд в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 343 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 55 – в Кубке кубков, 32 – в Лиге конференций и 21 – в Кубке Интертото. Чаще других довелось на выезде вынимать «круглого» из сетки голкиперам «Динамо» – 289, «Шахтера» – 248 и «Днепра» – 87.

Между тем «юбилейным» оказался и гол 31-летнего иранского форварда португальцев Мехди Тареми – 400-м, пропущенным «Шахтером» в еврокубках. 243 раза (с учетом голов Пепе и Франсишку Консейсау) мяч побывал в воротах горняков в Лиге чемпионов, 126 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 24 – в Кубке кубков, 8 – в Кубке Интертото и 1 – в Суперкубке УЕФА.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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