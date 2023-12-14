Матч Порту – Шахтер увенчался двумя «юбилеями»

Мяч, забитый 21-летним нападающим «Порту» Франсишку Консейсау, стал 900-м, пропущенным украинскими клубами на чужих полях за все годы выступления в еврокубковых турнирах. 449 раз соперники дома поражали ворота наших команд в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 343 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 55 – в Кубке кубков, 32 – в Лиге конференций и 21 – в Кубке Интертото. Чаще других довелось на выезде вынимать «круглого» из сетки голкиперам «Динамо» – 289, «Шахтера» – 248 и «Днепра» – 87.

Между тем «юбилейным» оказался и гол 31-летнего иранского форварда португальцев Мехди Тареми – 400-м, пропущенным «Шахтером» в еврокубках. 243 раза (с учетом голов Пепе и Франсишку Консейсау) мяч побывал в воротах горняков в Лиге чемпионов, 126 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 24 – в Кубке кубков, 8 – в Кубке Интертото и 1 – в Суперкубке УЕФА.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ