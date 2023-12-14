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Англия
14 декабря 2023, 14:41 | Обновлено 14 декабря 2023, 14:42
481
0

Он тренировал Мудрика. Еще один кандидат на должность главного тренера МЮ

Грэм Поттер может вернуться к тренерской деятельности

14 декабря 2023, 14:41 | Обновлено 14 декабря 2023, 14:42
481
0
Он тренировал Мудрика. Еще один кандидат на должность главного тренера МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Английский футбольный специалист Грэм Поттер рассматривается руководством «Манчестер Юнайтед» как один из возможных кандидатов на должность главного тренера клуба, сообщает издание talkSPORT.

Источник отмечает, что давление на действующего тренера команды Эрика тен Хага увеличивается в связи с вылетом «красных дьяволов» из Лиги чемпионов и разгромным поражением от «Борнмута» (0:3).

Напомним, ранее Грэм Поттер возглавлял другой английский топ-клуб – «Челси», где успел поработать с украинским футболистом Михаилом Мудриком.

После потери шансов на евровесну «Манчестер Юнайтед» сделает акцент на выступлениях в национальном чемпионате. Сейчас манкунианцы занимают 6-ю строчку в турнирной таблице, набрав 27 очков в 16 турах АПЛ.

Ранее сообщалось, что возглавить «МЮ» может Хулен Лопетеги.

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Источник talkSPORT
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