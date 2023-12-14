Юрий ЯРОШЕНКО: «На прощание Заря обязана хлопнуть дверью»
Экс-игрок «Зари» – о матче луганчан
14 декабря футболисты «Зари» в польском Люблине будут принимать в заключительном поединке группового раунда Лиги конференций исландский «Брейдаблик».
В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок «Зари» Юрий Ярошенко поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния:
– Для соперников этот поединок уже не имеет турнирного значения. «Брейдаблик» и не рассчитывал на выход из группы, а «Заря» потеряла все шансы после неожиданных поражений от израильского «Маккаби». Вот почему в Люблине на первом плане будет имидж участников, который в последнее время пошатнулся, и возможность заработать премиальные за победу от УЕФА.
– А какого Вы результата ожидали от «Зари» в текущей еврокубковой кампании?
– По крайней мере, был уверен, что в Лиге конференций луганчане пробьются в следующий раунд. Но, как по мне, чехарда на тренерском мостике помешала. Уверен, что клубное руководство поспешило с увольнением Валерия Кривенцова.
– Однако в последнее время дела у «Зари» в чемпионате УПЛ пошли лучше, были добыты очки в поединках с командами из главной группы – «Рухом» и «Кривбассом».
– Для меня это не было неожиданностью. Ведь у «Зари» довольно неплохой подбор исполнителей. И в неудачах, которые преследуют луганчан, виноваты не только футболисты.
– Благодаря чему луганчане могут сегодня громко хлопнуть дверью?
– Поскольку чемпионат Исландии уже давно завершился, то футболисты «Брейдаблика» без игровой практики находятся не в боевой спортивной форме. Этим должны воспользоваться луганчане. Во-вторых, индивидуальное мастерство футболистов «Зари» – выше. Это в ключевые моменты обязательно даст о себе знать.
– Что может помешать футболистам «Зари» взять верх?
– Они сами, если не настроятся должным образом. Потому что «Брейдаблик» – соперник сплоченный, который всегда борется до конца. Также меня беспокоит беспомощность луганчан в центре обороны, думаю, что они и сегодня не сохранят свои ворота нетронутыми. Все же, склоняюсь к тому, что «Заря» забьет, как минимум, на один мяч больше.
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