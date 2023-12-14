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  4. Дмитрий РИЗНЫК: «Что говорить, если вратарь пропускает пять голов»
Лига чемпионов
14 декабря 2023, 12:49 | Обновлено 14 декабря 2023, 12:53
1214
4

Дмитрий РИЗНЫК: «Что говорить, если вратарь пропускает пять голов»

Шахтер вылетел из Лиги чемпионов

14 декабря 2023, 12:49 | Обновлено 14 декабря 2023, 12:53
1214
4
Дмитрий РИЗНЫК: «Что говорить, если вратарь пропускает пять голов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

«Шахтер» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов проиграл «Порту» 3:5 и покинул турнир. Выступление оценил вратарь Дмитрий Ризнык.

«Проиграли в матче, в котором хотели победить. Бывают неудачные матчи, и мы сделали много ошибок. Не знаю, с чем это связано. Забили «Порту» три мяча. Забили три мяча, но проиграли... Ребята, конечно, огорчены. Тренер поддержал нас. Хотели и дальше играть в Лиге чемпионов, но продолжим в Лиге Европы».

«Что говорить, если вратарь пропускает пять голов. Что тут говорить в раздевалке? Нужно разобрать ошибки и идти дальше, не зацикливаться на этом».

«Моя дебютная ЛЧ получилась неплохой, но мог сыграть и лучше. Запомнился матч с «Барселоной», где победили и сыграли на ноль», – сказал Ризнык.

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Шахтер Донецк Порту - Шахтер Дмитрий Ризнык Лига чемпионов
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 4
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Swed
Ну раз пропустил под ногой... но ведь онанавских ошибок не было.
 Да и что можно сделать, когда прямо перед тобой теряет мяч защитник и
идёт выстрел в упор?     Остаётся перейти в Порту.
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contr
Різник- Даун ☝️
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