Дмитрий РИЗНЫК: «Что говорить, если вратарь пропускает пять голов»

«Шахтер» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов проиграл «Порту» 3:5 и покинул турнир. Выступление оценил вратарь Дмитрий Ризнык.

«Проиграли в матче, в котором хотели победить. Бывают неудачные матчи, и мы сделали много ошибок. Не знаю, с чем это связано. Забили «Порту» три мяча. Забили три мяча, но проиграли... Ребята, конечно, огорчены. Тренер поддержал нас. Хотели и дальше играть в Лиге чемпионов, но продолжим в Лиге Европы».

«Что говорить, если вратарь пропускает пять голов. Что тут говорить в раздевалке? Нужно разобрать ошибки и идти дальше, не зацикливаться на этом».

«Моя дебютная ЛЧ получилась неплохой, но мог сыграть и лучше. Запомнился матч с «Барселоной», где победили и сыграли на ноль», – сказал Ризнык.