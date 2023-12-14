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Лига чемпионов
14 декабря 2023, 12:28 | Обновлено 14 декабря 2023, 12:39
541
0

Статистика матча Порту – Шахтер. У Драконов лучше xG, владение и удары

Команды забили 8 голов

14 декабря 2023, 12:28 | Обновлено 14 декабря 2023, 12:39
541
0
Статистика матча Порту – Шахтер. У Драконов лучше xG, владение и удары
ФК Шахтер

«Шахтер» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов проиграл «Порту» 3:5 и покинул турнир. Статистика говорить в пользу португальской команды.

«Порту» имел xG (ожидаемые голы) 2,35 против 1,39 у «Шахтера». Обе команды забили больше, чем ожидалось. Драконы имеют перевес во владении мячом, а также ударам по воротам.

У команды Марино Пушича больше передач, а также выше их точность.

«Шахтер» по итогам группового этапа занял третье место и продолжит выступления в Лиге Европы.

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Источник Sport.ua
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