Лига чемпионов14 декабря 2023, 12:28 | Обновлено 14 декабря 2023, 12:39
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Статистика матча Порту – Шахтер. У Драконов лучше xG, владение и удары
Команды забили 8 голов
14 декабря 2023, 12:28 | Обновлено 14 декабря 2023, 12:39
541
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«Шахтер» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов проиграл «Порту» 3:5 и покинул турнир. Статистика говорить в пользу португальской команды.
«Порту» имел xG (ожидаемые голы) 2,35 против 1,39 у «Шахтера». Обе команды забили больше, чем ожидалось. Драконы имеют перевес во владении мячом, а также ударам по воротам.
У команды Марино Пушича больше передач, а также выше их точность.
«Шахтер» по итогам группового этапа занял третье место и продолжит выступления в Лиге Европы.
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