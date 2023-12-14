Олег МАТВЕЕВ – о 1-м голе Шахтера: «Кто виноват, что Порту остановился?»

Бывший игрок «Шахтера» Олег Матвеев поделился мыслями относительно поражения донецкого клуба в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (3:5).

– По игре и самоотдаче вопросов к футболистам нет. Ребята старались и выкладывались. Нельзя сказать, что кто-то где-то не добежал или не доработал. Но, видимо, в таких принципиальных и решающих матчах нам еще рановато играть на победу – немного не хватает мастерства. Считаю, что три гола мы сами себе привезли, их вполне можно было избежать. На старте игры, когда «Порту» начали активно прессинговать, было видно, что в цейтноте футболисты «Шахтера» не успевают за ними. Да, они умеют контролировать мяч, но под мощным прессингом соперника начинается паника.

– Большое несколько пропущенных голов. В чем причина?

– Не выдержали темп, присутствовало волнение.

– Первый гол «Шахтера» получился скандальным. Что произошло?

– Кто виноват «Порту», что они остановились? Лайнсмен ошибся, зафиксировав офсайд. Но с VAR такие эпизоды надо продолжать, а потом пересматривать. Зубков и Сикан все сделали правильно – завершили эпизод и забили гол. Дальше арбитр разобрался.

– Индивидуальные ошибки игроков «Шахтера» стали определяющими. Согласны?

– Да. Первый гол – забрасывают за спину, это нужно контролировать. Второй – сели в штрафную почти все. Зачем? Надо было подниматься выше, встречать и блокировать. Третий – ошибка Судакова. Четвертый – Ризныка. Пятый – Бондаря. Наши футболисты не привыкли играть в цейтноте в УПЛ. Поэтому под высоким прессингом сильных соперников столько и ошибок.

– Как в целом можно оценить этот сезон для «Шахтера» в ЛЧ?

– Положительно. Молодая команда. Многие футболисты совсем без опыта или почти без опыта игр на таком уровне. Грузины, Ризнык, Крыськив и другие получили очень важный опыт выступления на таком уровне и выступили достойно.

«Шахтер» по итогам группового этапа ЛЧ попал в плей-офф Лиги Европы. В активе «горняков» 9 очков в 6 матчах самого престижного еврокубка.