ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм продлил контракт с основным вратарем

«Фулхэм» официально сообщил о продлении контракта с основным голкипером команды Берндом Лено. Соглашение с 31-летним немецким голкипером рассчитано до лета 2027 года с опцией продления еще на год.

Лено выступает за «Фулхэм» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне немец провел 16 матчей в АПЛ, в которых пропустил 26 голов и 5 раз отстоял «на ноль».

«Узнал про предложение от клуба во время последней международной паузы, и это не заняло много времени, потому что я думаю, что все стороны были очень довольны этим. Я сразу сказал, что хочу остаться здесь еще, поэтому очень рад этому и долгосрочным планам клуба», – сказал Лено.