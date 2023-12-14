ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм продлил контракт с основным вратарем
Бернд Лено останется в клубе до 2027 года
«Фулхэм» официально сообщил о продлении контракта с основным голкипером команды Берндом Лено. Соглашение с 31-летним немецким голкипером рассчитано до лета 2027 года с опцией продления еще на год.
Лено выступает за «Фулхэм» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне немец провел 16 матчей в АПЛ, в которых пропустил 26 голов и 5 раз отстоял «на ноль».
«Узнал про предложение от клуба во время последней международной паузы, и это не заняло много времени, потому что я думаю, что все стороны были очень довольны этим. Я сразу сказал, что хочу остаться здесь еще, поэтому очень рад этому и долгосрочным планам клуба», – сказал Лено.
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