Жузеп ГВАРДИОЛА: «Для Ман Сити каждая победа важна»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал победу над сербской «Црвеной Звездой» (3:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Это был тяжелый матч, который требовал от наших игроков хорошей физической подготовки. Но я счастлив, что мы одержали победу. Также мне понравилось, как мы сыграли. Люди иногда говорят, что такие матчи не имеют для нас смысла, но это не правда. Для нас каждая победа является важной».

Благодаря победе в последнем туре «Манчестер Сити» стал второй командой в истории АПЛ, которая набрала 18 очков из 18 возможных на групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее такое достижение покорилось «Ливерпулю» в сезоне 2021/22.