Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Для Ман Сити каждая победа важна»
Лига чемпионов
14 декабря 2023, 11:03 |
198
1

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Для Ман Сити каждая победа важна»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Црвеной Звездой»

14 декабря 2023, 11:03 |
198
1
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Для Ман Сити каждая победа важна»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал победу над сербской «Црвеной Звездой» (3:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Это был тяжелый матч, который требовал от наших игроков хорошей физической подготовки. Но я счастлив, что мы одержали победу. Также мне понравилось, как мы сыграли. Люди иногда говорят, что такие матчи не имеют для нас смысла, но это не правда. Для нас каждая победа является важной».

Благодаря победе в последнем туре «Манчестер Сити» стал второй командой в истории АПЛ, которая набрала 18 очков из 18 возможных на групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее такое достижение покорилось «Ливерпулю» в сезоне 2021/22.

По теме:
Олег МАТВЕЕВ – о 1-м голе Шахтера: «Кто виноват, что Порту остановился?»
Статистика матча Порту – Шахтер. У Драконов лучше xG, владение и удары
Ферран ТОРРЕС: «Барселону пытаются уничтожить»
Црвена Звезда Манчестер Сити Лига чемпионов Жузеп Гвардиола пресс-конференция
Источник УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер, если обыграет Порту, получит большие шансы на участие в КЧМ-2025
Футбол | 13 декабря 2023, 18:35 21
Шахтер, если обыграет Порту, получит большие шансы на участие в КЧМ-2025
Шахтер, если обыграет Порту, получит большие шансы на участие в КЧМ-2025

Выход в плей-офф Лиги чемпионов принесет горнякам важные очки

УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
Футбол | 13 декабря 2023, 22:52 10
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?

Украинских болельщиков обвинили в расизме

Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Футбол | 13.12.2023, 23:57
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
ПУШИЧ: «9 очков – достижение. Мы остаемся в отличном турнире – Лиге Европы»
Футбол | 14.12.2023, 06:10
ПУШИЧ: «9 очков – достижение. Мы остаемся в отличном турнире – Лиге Европы»
ПУШИЧ: «9 очков – достижение. Мы остаемся в отличном турнире – Лиге Европы»
Коснется ли матча против Украины? УЕФА наказал и Боснию из-за болельщиков
Футбол | 14.12.2023, 07:25
Коснется ли матча против Украины? УЕФА наказал и Боснию из-за болельщиков
Коснется ли матча против Украины? УЕФА наказал и Боснию из-за болельщиков
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Алекс 122
Дети из мансити прекрасно сыгрвли.Но они маленькие .Ввоздухе црвена звезда имела преимущество 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
12.12.2023, 21:43 2
Футбол
С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
12.12.2023, 13:41 9
Футбол
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
12.12.2023, 18:20
Футбол
Кто получил 9.2? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ
Кто получил 9.2? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ
13.12.2023, 01:25
Футбол
Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
12.12.2023, 13:29 37
Футбол
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
13.12.2023, 18:43 1
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире
12.12.2023, 15:35 1
Хоккей
Будут компенсации. Киевстар сообщил, когда ждать восстановления связи
Будут компенсации. Киевстар сообщил, когда ждать восстановления связи
13.12.2023, 04:40
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем