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Лига чемпионов
14 декабря 2023, 10:49 |
73
0

«Мы победили заслуженно». Автор гола в ворота Шахтера рассказал о матче

Франсишку Консейсау прокомментировал победу «Порту» над «Шахтером»

14 декабря 2023, 10:49 |
73
0
«Мы победили заслуженно». Автор гола в ворота Шахтера рассказал о матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсишку Консейсау

Нападающий «Порту» Франсишку Консейсау прокомментировал победу над «Шахтером» (5:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Я очень рад, что вышел на замену и забил гол, чем помог команде. Но команда и без меня провела отличную игру против отличного соперника, который играл хорошо, но нам удалось быть очень сильными с самого начала, мы забили быстрый гол и, я думаю, мы победили заслуженно».

Победа помогла «Порту» выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Драконы» заняли 2-е место в группе, набрав 12 очков в 6 поединках. Донецкий «Шахтер» попал в плей-офф Лиги Европы. В активе «горняков» 9 очков в 6 матчах группового этапа этого розыгрыша ЛЧ.

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Источник O Jogo
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