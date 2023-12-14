ХАВИ: «Барселоне нужно стать лучше»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал поражение от бельгийского «Антверпена» (2:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Команда сейчас в тяжелом положении. У нас 2 поражения подряд. Нам нужно быть самокритичными. Мы должны стать лучше. Наши соперники создают моменты и угрожают нам, мы должны также делать это. Мы достигли цели выхода из группы, дважды победили «Порту». Но мы должны избавиться от тех «сенсаций», которые ранее случались в нашей группе. Мы будем в корзине победителей групп. Интересно узнать, против кого мы сыграем в 1/8 финала, но в первую очередь надо смотреть на себя, а не на оппонента».

Несмотря на сенсационные поражения от «Шахтера» и «Антверпена», «Барселона» все равно выиграла группу Лиги чемпионов, набрав 12 очков в 6 турах группового этапа.