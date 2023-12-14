Луис ЭНРИКЕ: «Ни одна команда не захочет играть против ПСЖ в 1/8 ЛЧ»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (1:1).

«Мы до сих пор живы. Ни одна команда не захочет играть против нас в 1/8 Лиги чемпионов. Даже учитывая то, что мы заняли лишь 2-е место в группе. Я доволен, что мы прошли дальше, но, конечно, хотелось бы быть 1-ми. Поэтому я кричал своим игрокам играть на победу, но не рисковать слишком сильно».

Благодаря набранному очку и проигрышу «Ньюкасла» в параллельном матче «ПСЖ» сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В активе парижан 8 очков в 6 турах группового турнира.