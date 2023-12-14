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  4. Луис ЭНРИКЕ: «Ни одна команда не захочет играть против ПСЖ в 1/8 ЛЧ»
Лига чемпионов
14 декабря 2023, 10:19 |
480
2

Луис ЭНРИКЕ: «Ни одна команда не захочет играть против ПСЖ в 1/8 ЛЧ»

Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал результат матча против «Боруссии» Д

14 декабря 2023, 10:19 |
480
2
Луис ЭНРИКЕ: «Ни одна команда не захочет играть против ПСЖ в 1/8 ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (1:1).

«Мы до сих пор живы. Ни одна команда не захочет играть против нас в 1/8 Лиги чемпионов. Даже учитывая то, что мы заняли лишь 2-е место в группе. Я доволен, что мы прошли дальше, но, конечно, хотелось бы быть 1-ми. Поэтому я кричал своим игрокам играть на победу, но не рисковать слишком сильно».

Благодаря набранному очку и проигрышу «Ньюкасла» в параллельном матче «ПСЖ» сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В активе парижан 8 очков в 6 турах группового турнира.

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Луис Энрике ПСЖ Боруссия Дортмунд Боруссия Д - ПСЖ Лига чемпионов пресс-конференция
Источник УЕФА
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Комментарии 2
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Алекс 122
Изза судей ?
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potemkin78
он в этом уверен?
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