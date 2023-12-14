Другие новости14 декабря 2023, 01:10 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 декабря
Важные события во всех видах спорта
14 декабря 2023, 01:10 |
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В четверг, 14 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:45 Байер – Мольде
19:45 Рома – Шериф
19:45 Юнион Сент-Жиллуа – Ливерпуль
22:00 Аякс – АЕК
22:00 Заря – Брейдаблик
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