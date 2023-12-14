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14 декабря 2023, 01:10 |
22
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 декабря

Важные события во всех видах спорта

14 декабря 2023, 01:10 |
22
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 14 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Байер – Мольде

Favbet 1.39 – 5.79 – 8.25

19:45 Рома – Шериф

Favbet 1.17 – 8.85 – 21.00

19:45 Юнион Сент-Жиллуа – Ливерпуль

Favbet 2.27 – 3.95 – 3.11

22:00 Аякс – АЕК

Favbet 2.03 – 4.03 – 3.65

22:00 Заря – Брейдаблик

Favbet 1.79 – 3.95 – 4.07

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Источник Sport.ua
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