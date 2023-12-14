ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 декабря

В четверг, 14 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Байер – Мольде

1.39 – 5.79 – 8.25

19:45 Рома – Шериф

1.17 – 8.85 – 21.00

19:45 Юнион Сент-Жиллуа – Ливерпуль

2.27 – 3.95 – 3.11

22:00 Аякс – АЕК

2.03 – 4.03 – 3.65

22:00 Заря – Брейдаблик

1.79 – 3.95 – 4.07