ВИДЕО. Эгиналдо забил за Шахтер в конце матча ЛЧ против Порту

13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.

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Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Порту и Шахтера

Эгиналдо забил за Шахтер в конце матча ЛЧ против Порту. Донецкая команда проиграла поединок ЛЧ со счетом 3:5.

ГОЛ! 5:3. Эгиналдо, 88 мин.