ВИДЕО. Эгиналдо забил за Шахтер в конце матча ЛЧ против Порту
Донецкая команда проиграла поединок ЛЧ со счетом 3:5
13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.
Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Порту и Шахтера
Эгиналдо забил за Шахтер в конце матча ЛЧ против Порту. Донецкая команда проиграла поединок ЛЧ со счетом 3:5.
ГОЛ! 5:3. Эгиналдо, 88 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба
Украинских болельщиков обвинили в расизме