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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 23:48 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:12
172
0

ВИДЕО. Эгиналдо забил за Шахтер в конце матча ЛЧ против Порту

Донецкая команда проиграла поединок ЛЧ со счетом 3:5

13 декабря 2023, 23:48 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:12
172
0
ВИДЕО. Эгиналдо забил за Шахтер в конце матча ЛЧ против Порту
Getty Images/Global Images Ukraine

13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Порту и Шахтера

Эгиналдо забил за Шахтер в конце матча ЛЧ против Порту. Донецкая команда проиграла поединок ЛЧ со счетом 3:5.

ГОЛ! 5:3. Эгиналдо, 88 мин.

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Источник Sport.ua
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