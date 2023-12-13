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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 23:43 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:10
214
0

ВИДЕО. Забил сын тренера. Франсишку Консейсау довел перевес до разгромного

Порту ведет в матче Лиги чемпионов против Шахтера со счетом 5:2

13 декабря 2023, 23:43 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:10
214
0
ВИДЕО. Забил сын тренера. Франсишку Консейсау довел перевес до разгромного
Getty Images/Global Images Ukraine

13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Порту и Шахтера

Сын тренера Порту Франсишку Консейсау довел перевес хозяев поля до разгромного (5:2)

ГОЛ! 5:2. Франсишку Консейсау, 82 мин.

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Источник Sport.ua
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