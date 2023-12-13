ВИДЕО. Забил сын тренера. Франсишку Консейсау довел перевес до разгромного
Порту ведет в матче Лиги чемпионов против Шахтера со счетом 5:2
13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.
Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Порту и Шахтера
Сын тренера Порту Франсишку Консейсау довел перевес хозяев поля до разгромного (5:2)
ГОЛ! 5:2. Франсишку Консейсау, 82 мин.
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