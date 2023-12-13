ВИДЕО. Защитник Пепе забил Шахтеру и вернул для Порту комфортный перевес
Четыре мяча побывало в ворота Шахтерав матче Лиги чемпионов
13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.
Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Порту и Шахтера
Шахтер пропустил 4-й мяч. Защитник Пепе вернул для Порту комфортный перевес (4:2).
ГОЛ! 4:2. Пепе, 76 мин.
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