ВИДЕО. Защитник Пепе забил Шахтеру и вернул для Порту комфортный перевес

13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.

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Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Порту и Шахтера

Шахтер пропустил 4-й мяч. Защитник Пепе вернул для Порту комфортный перевес (4:2).

ГОЛ! 4:2. Пепе, 76 мин.