Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Защитник Пепе забил Шахтеру и вернул для Порту комфортный перевес
Лига чемпионов
13 декабря 2023, 23:41 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:06
194
0

ВИДЕО. Защитник Пепе забил Шахтеру и вернул для Порту комфортный перевес

Четыре мяча побывало в ворота Шахтерав матче Лиги чемпионов

13 декабря 2023, 23:41 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:06
194
0
ВИДЕО. Защитник Пепе забил Шахтеру и вернул для Порту комфортный перевес
Getty Images/Global Images Ukraine

13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Порту и Шахтера

Шахтер пропустил 4-й мяч. Защитник Пепе вернул для Порту комфортный перевес (4:2).

ГОЛ! 4:2. Пепе, 76 мин.

По теме:
Что с Блауграной? Антверпен сенсационно вырвал победу у Барселоны на 90+2-й
Боруссия Д и ПСЖ вышли в плей-офф ЛЧ, Милан оставил Ньюкасл без евровесны
ВИДЕО. Эгиналдо забил за Шахтер в конце матча ЛЧ против Порту
Шахтер Донецк автогол видео голов и обзор Лига чемпионов Порту Порту - Шахтер Пепе
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер, если обыграет Порту, получит большие шансы на участие в КЧМ-2025
Футбол | 13 декабря 2023, 18:35 21
Шахтер, если обыграет Порту, получит большие шансы на участие в КЧМ-2025
Шахтер, если обыграет Порту, получит большие шансы на участие в КЧМ-2025

Выход в плей-офф Лиги чемпионов принесет горнякам важные очки

АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
Футбол | 13 декабря 2023, 06:27 0
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»

«Реал» на выезде обыграл «Унион Берлин» и набрал 18 очков из 18 возможных

Кто получил 9.2? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ
Футбол | 13.12.2023, 01:25
Кто получил 9.2? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ
Кто получил 9.2? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ
Довбику и Цыганкову на заметку. В Барселоне запретили принимать душ
Футбол | 13.12.2023, 16:37
Довбику и Цыганкову на заметку. В Барселоне запретили принимать душ
Довбику и Цыганкову на заметку. В Барселоне запретили принимать душ
ВИДЕО. Шахтер благодаря автоголу отыграл один мяч в игре с Порту
Футбол | 13.12.2023, 23:36
ВИДЕО. Шахтер благодаря автоголу отыграл один мяч в игре с Порту
ВИДЕО. Шахтер благодаря автоголу отыграл один мяч в игре с Порту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не только Интер. Артем Довбик заинтересовал еще два итальянских клуба
Не только Интер. Артем Довбик заинтересовал еще два итальянских клуба
12.12.2023, 12:43 10
Футбол
Кепа дважды пропустил. Реал на последних минутах вырвал победу у Униона
Кепа дважды пропустил. Реал на последних минутах вырвал победу у Униона
13.12.2023, 00:02 8
Футбол
Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
12.12.2023, 10:18 11
Футбол
Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
12.12.2023, 21:43 2
Футбол
Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
12.12.2023, 13:29 37
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире
12.12.2023, 15:35 1
Хоккей
Украина U-20 играет на молодежном ЧМ. Календарь матчей (обновляется)
Украина U-20 играет на молодежном ЧМ. Календарь матчей (обновляется)
13.12.2023, 20:15 1
Хоккей
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
13.12.2023, 11:28
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем