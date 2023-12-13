ВИДЕО. Шахтер благодаря автоголу отыграл один мяч в игре с Порту
Игрок хозяев поля Эштакиу подарил надежду горнякам на последние 15 минут
13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.
Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Порту и Шахтера
Шахтер благодаря автоголу отыграл один мяч. Игрок хозяев поля Эштакиу подарил надежду горнякам на последние 15 минут
ГОЛ! 3:2. Эуштакиу, 73 мин (автогол)
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