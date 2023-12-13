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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 23:36 | Обновлено 13 декабря 2023, 23:58
203
0

ВИДЕО. Шахтер благодаря автоголу отыграл один мяч в игре с Порту

Игрок хозяев поля Эштакиу подарил надежду горнякам на последние 15 минут

13 декабря 2023, 23:36 | Обновлено 13 декабря 2023, 23:58
203
0
ВИДЕО. Шахтер благодаря автоголу отыграл один мяч в игре с Порту
Getty Images/Global Images Ukraine

13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Порту и Шахтера

Шахтер благодаря автоголу отыграл один мяч. Игрок хозяев поля Эштакиу подарил надежду горнякам на последние 15 минут

ГОЛ! 3:2. Эуштакиу, 73 мин (автогол)

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Источник Sport.ua
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