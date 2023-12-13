ВИДЕО. Мехди Тареми забил третий гол Порту в ворота Шахтера
Хозяева поля удвоили свой перевес на 62-й минуте матча Лиги чемпионов
13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.
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Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.
Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Порту и Шахтера
Хозяева поля удвоили свой перевес на 62-й минуте. Мехди Тареми с передачи Галено забил третий гол Порту в ворота Шахтера (3:1).
ГОЛ! 3:1. Мехди Тареми, 62 мин.
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Игра стартует в 22:00