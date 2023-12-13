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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 23:29 | Обновлено 13 декабря 2023, 23:57
124
0

ВИДЕО. Мехди Тареми забил третий гол Порту в ворота Шахтера

Хозяева поля удвоили свой перевес на 62-й минуте матча Лиги чемпионов

13 декабря 2023, 23:29 | Обновлено 13 декабря 2023, 23:57
124
0
ВИДЕО. Мехди Тареми забил третий гол Порту в ворота Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Порту и Шахтера

Хозяева поля удвоили свой перевес на 62-й минуте. Мехди Тареми с передачи Галено забил третий гол Порту в ворота Шахтера (3:1).

ГОЛ! 3:1. Мехди Тареми, 62 мин.

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Источник Sport.ua
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