ВИДЕО. Сейв года? Как защитник Боруссии Д спас команду от гола Мбаппе
В эти минуты проходит матч ЛЧ между дортмундцами и «ПСЖ»
Сегодня, 13 декабря, проходит поединок 6-го тура ЛЧ между «Боруссией» из Дортмунда и французским «ПСЖ».
По состоянию на 70-ю минуту счет в матче 1:1.
В первом тайме замечательную возможность забить имел звездный нападающий парижан Килиан Мбаппе, который пробил уже в пустые ворота, но защитник «шмелей» Никлас Зюле, казалось, уже в безнадежной ситуации успел и вынес мяч из ворот.
Для выхода из группы с первого места немцам в этом матче достаточно будет набрать один балл.
ВИДЕО. Сейв года? Как защитник Боруссии Д спас команду от гола Мбаппе
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