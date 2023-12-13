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  4. ВИДЕО. Сейв года? Как защитник Боруссии Д спас команду от гола Мбаппе
Лига чемпионов
13 декабря 2023, 23:35 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:14
1063
2

ВИДЕО. Сейв года? Как защитник Боруссии Д спас команду от гола Мбаппе

В эти минуты проходит матч ЛЧ между дортмундцами и «ПСЖ»

13 декабря 2023, 23:35 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:14
1063
2
ВИДЕО. Сейв года? Как защитник Боруссии Д спас команду от гола Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Никлас Зюле

Сегодня, 13 декабря, проходит поединок 6-го тура ЛЧ между «Боруссией» из Дортмунда и французским «ПСЖ».

По состоянию на 70-ю минуту счет в матче 1:1.

В первом тайме замечательную возможность забить имел звездный нападающий парижан Килиан Мбаппе, который пробил уже в пустые ворота, но защитник «шмелей» Никлас Зюле, казалось, уже в безнадежной ситуации успел и вынес мяч из ворот.

Для выхода из группы с первого места немцам в этом матче достаточно будет набрать один балл.

ВИДЕО. Сейв года? Как защитник Боруссии Д спас команду от гола Мбаппе

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Килиан Мбаппе Никлас Зюле видео Лига чемпионов ПСЖ Боруссия Дортмунд
Источник Sport.ua
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pol-55
Таки так, розчарував *ніндзю*
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micha(ZAKARPATTJA)
Який чудовий сейв. Тільки відео дуже ярке. Якась ссилка на телеграм мерещиться
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