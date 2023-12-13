ВИДЕО. Сейв года? Как защитник Боруссии Д спас команду от гола Мбаппе

Сегодня, 13 декабря, проходит поединок 6-го тура ЛЧ между «Боруссией» из Дортмунда и французским «ПСЖ».

По состоянию на 70-ю минуту счет в матче 1:1.

В первом тайме замечательную возможность забить имел звездный нападающий парижан Килиан Мбаппе, который пробил уже в пустые ворота, но защитник «шмелей» Никлас Зюле, казалось, уже в безнадежной ситуации успел и вынес мяч из ворот.

Для выхода из группы с первого места немцам в этом матче достаточно будет набрать один балл.

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