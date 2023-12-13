Даниил Сикан повторил достижения Андрея Шевченко в Лиге чемпионов
Нападающий «Шахтера» забил гол в ворота «Порту»
13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.
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Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.
На перерыв команды ушли со счётом 2:1 в пользу хозяев. Гол за «горняков» в первом тайме провел нападающий «Шахтера» Даниил Сикан, для которого этот мяч стал уже четвертым в нынешнем розыгрыше турнира. Таким образом, Сикан стал первым украинцем с сезона 2005-06, который забил минимум четыре гола в ЛЧ, тогда это достижение покорилось Андрею Шевченко.
Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.
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