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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 23:07 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:15
2676
2

Даниил Сикан повторил достижения Андрея Шевченко в Лиге чемпионов

Нападающий «Шахтера» забил гол в ворота «Порту»

13 декабря 2023, 23:07 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:15
2676
2
Даниил Сикан повторил достижения Андрея Шевченко в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.

На перерыв команды ушли со счётом 2:1 в пользу хозяев. Гол за «горняков» в первом тайме провел нападающий «Шахтера» Даниил Сикан, для которого этот мяч стал уже четвертым в нынешнем розыгрыше турнира. Таким образом, Сикан стал первым украинцем с сезона 2005-06, который забил минимум четыре гола в ЛЧ, тогда это достижение покорилось Андрею Шевченко.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.

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ВИДЕО. Эгиналдо забил за Шахтер в конце матча ЛЧ против Порту
Даниил Сикан Андрей Шевченко Порту Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту - Шахтер
Источник Sport.ua
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T-800
удачи с переходом в топ-клуб
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0
Fireman
Так ми сьогодні граємо, чи 13 листопада як у статті написали? 🤣
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0
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