Даниил Сикан повторил достижения Андрея Шевченко в Лиге чемпионов

13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.

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Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.

На перерыв команды ушли со счётом 2:1 в пользу хозяев. Гол за «горняков» в первом тайме провел нападающий «Шахтера» Даниил Сикан, для которого этот мяч стал уже четвертым в нынешнем розыгрыше турнира. Таким образом, Сикан стал первым украинцем с сезона 2005-06, который забил минимум четыре гола в ЛЧ, тогда это достижение покорилось Андрею Шевченко.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.