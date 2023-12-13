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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 22:49 | Обновлено 13 декабря 2023, 23:11
619
0

ВИДЕО. Порту забил гол Шахтеру в раздевалку. Галено оформил дубль

Хозяева поля снова вышли вперед на 43-й минуте матча Лиги чемпионов

13 декабря 2023, 22:49 | Обновлено 13 декабря 2023, 23:11
619
0
ВИДЕО. Порту забил гол Шахтеру в раздевалку. Галено оформил дубль
Getty Images/Global Images Ukraine

13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Порту и Шахтера

Хозяева поля снова вышли вперед на 43-й минуте. Галено оформил дубль для Порту (2:1).

ГОЛ! 2:1. Галено, 43 мин.

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Источник Sport.ua
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