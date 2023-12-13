ВИДЕО. Порту забил гол Шахтеру в раздевалку. Галено оформил дубль

13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Порту и Шахтера

Хозяева поля снова вышли вперед на 43-й минуте. Галено оформил дубль для Порту (2:1).

ГОЛ! 2:1. Галено, 43 мин.