Лига чемпионов13 декабря 2023, 22:49 | Обновлено 13 декабря 2023, 23:11
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ВИДЕО. Порту забил гол Шахтеру в раздевалку. Галено оформил дубль
Хозяева поля снова вышли вперед на 43-й минуте матча Лиги чемпионов
13 декабря 2023, 22:49 | Обновлено 13 декабря 2023, 23:11
619
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13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.
Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Порту и Шахтера
Хозяева поля снова вышли вперед на 43-й минуте. Галено оформил дубль для Порту (2:1).
ГОЛ! 2:1. Галено, 43 мин.
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