Лига чемпионов13 декабря 2023, 22:35 | Обновлено 13 декабря 2023, 23:13
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ВИДЕО. Сикан сравнял счет для Шахтера. VAR офсайда не нашел
Гости уравняли ситуацию на 30-й минуте матча 6-го тура Лиги чемпионов
13 декабря 2023, 22:35 | Обновлено 13 декабря 2023, 23:13
1319
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13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.
Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Порту и Шахтера
На 30-й минуте Даниил Сикан сравнял счет для Шахтера. VAR офсайда не нашел (1:1).
ГОЛ! 1:1. Даниил Сикан, 30 мин.
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Тут все чисто. Играть надо до свистка. Поднимает лайнсмен флажок, или нет - это для рефери. Рефери свистнул? Нет. Надо было играть, какие вопросы, дракончики?
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