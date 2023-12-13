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  4. ВИДЕО. Сикан сравнял счет для Шахтера. VAR офсайда не нашел
Лига чемпионов
13 декабря 2023, 22:35 | Обновлено 13 декабря 2023, 23:13
1319
1

ВИДЕО. Сикан сравнял счет для Шахтера. VAR офсайда не нашел

Гости уравняли ситуацию на 30-й минуте матча 6-го тура Лиги чемпионов

13 декабря 2023, 22:35 | Обновлено 13 декабря 2023, 23:13
1319
1
ВИДЕО. Сикан сравнял счет для Шахтера. VAR офсайда не нашел
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Порту и Шахтера

На 30-й минуте Даниил Сикан сравнял счет для Шахтера. VAR офсайда не нашел (1:1).

ГОЛ! 1:1. Даниил Сикан, 30 мин.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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wigg
Тут все чисто. Играть надо до свистка. Поднимает лайнсмен флажок, или нет - это для рефери. Рефери свистнул? Нет. Надо было играть, какие вопросы, дракончики?
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