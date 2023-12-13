ВИДЕО. Галено забил быстрый гол для Порту в ворота Шахтера

13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.

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Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Порту и Шахтера

Хозяева поля открыли счет на 9-й минуте. Галено забил быстрый гол для Порту.

ГОЛ! 1:0. Галено, 9 мин.