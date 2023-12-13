Лига чемпионов13 декабря 2023, 22:19 | Обновлено 13 декабря 2023, 22:40
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ВИДЕО. Галено забил быстрый гол для Порту в ворота Шахтера
Хозяева поля открыли счет на 9-й минуте матча 6-го тура Лиги чемпионов
13 декабря 2023, 22:19 | Обновлено 13 декабря 2023, 22:40
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13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.
Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Порту и Шахтера
Хозяева поля открыли счет на 9-й минуте. Галено забил быстрый гол для Порту.
ГОЛ! 1:0. Галено, 9 мин.
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