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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 22:19 | Обновлено 13 декабря 2023, 22:40
520
1

ВИДЕО. Галено забил быстрый гол для Порту в ворота Шахтера

Хозяева поля открыли счет на 9-й минуте матча 6-го тура Лиги чемпионов

13 декабря 2023, 22:19 | Обновлено 13 декабря 2023, 22:40
520
1
ВИДЕО. Галено забил быстрый гол для Порту в ворота Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Порту и Шахтера

Хозяева поля открыли счет на 9-й минуте. Галено забил быстрый гол для Порту.

ГОЛ! 1:0. Галено, 9 мин.

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Источник Sport.ua
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KOT
Вот у вас написано Видео, а теперь расскажите редактора, как мне его посмотреть? Идти на Мегого оформлять подписку? Тогда зачем сюда заходить к вам?
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