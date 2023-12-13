Пушич сделал свой выбор. Стал известен состав Шахтера на матч с Порту
Игра стартует в 21:45
13 ноября «Шахтер» в шестом туре Лиги чемпионов сыграет решающий матч группового этапа с португальским «Порту». Матч состоится в Порту на стадионе «Драгау».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стали известны стартовые составы на этот матч:
Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив, Сикан.
Запасные: Рудько, Лемкин, Азаров, Педриньо, Мироши, Козик, Кастилло, Эгиналду, Швед, Назарина, Невертон, Келси.
Порту: Диогу Кошта, Санчес, Пепе, Фабиу Кардозу, Сануси, Эуштакиу, Варела, Пепе, Тареми, Эванилсон, Галено.
После пяти матчей группового этапа донецкий «Шахтер» занимает третье место в группе Н с девятью очками, а «Порту» идет вторым с таким же количеством баллов, опережая «горняков» по дополнительным показателям. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.
Начало матча запланировано – в 22:00 по киевскому времени. Арбитр матча – румын Иштван Ковач.
🧡 Наш склад на битву за плей-оф Ліги чемпіонів ⭐️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 13, 2023
⚒ #Shakhtar ⏰ 22:00 (21:00 CET) 📺 MEGOGO
📱 Слідкуйте за всіма подіями навколо поєдинку @ChampionsLeague з «Порту» в матч-центрі оновленого застосунку FC Shakhtar: https://t.co/oLvAE8fY3V.#ПортуШахтар | #UCL pic.twitter.com/i7RKGarJ51
⚽𝕆 ℕ𝕆𝕊𝕊𝕆 𝟙𝟙 𝕀ℕ𝕀ℂ𝕀𝔸𝕃⚽#FCPFCSD #UCL pic.twitter.com/pa0LGtN69u— FC Porto (@FCPorto) December 13, 2023
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