Пушич сделал свой выбор. Стал известен состав Шахтера на матч с Порту

13 ноября «Шахтер» в шестом туре Лиги чемпионов сыграет решающий матч группового этапа с португальским «Порту». Матч состоится в Порту на стадионе «Драгау».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стали известны стартовые составы на этот матч:

Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив, Сикан.

​​​Запасные: Рудько, Лемкин, Азаров, Педриньо, Мироши, Козик, Кастилло, Эгиналду, Швед, Назарина, Невертон, Келси.

Порту: Диогу Кошта, Санчес, Пепе, Фабиу Кардозу, Сануси, Эуштакиу, Варела, Пепе, Тареми, Эванилсон, Галено.

После пяти матчей группового этапа донецкий «Шахтер» занимает третье место в группе Н с девятью очками, а «Порту» идет вторым с таким же количеством баллов, опережая «горняков» по дополнительным показателям. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.

Начало матча запланировано – в 22:00 по киевскому времени. Арбитр матча – румын Иштван Ковач.