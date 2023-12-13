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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 20:47 | Обновлено 13 декабря 2023, 21:10
2255
11

Пушич сделал свой выбор. Стал известен состав Шахтера на матч с Порту

Игра стартует в 21:45

13 декабря 2023, 20:47 | Обновлено 13 декабря 2023, 21:10
2255
11
Пушич сделал свой выбор. Стал известен состав Шахтера на матч с Порту

13 ноября «Шахтер» в шестом туре Лиги чемпионов сыграет решающий матч группового этапа с португальским «Порту». Матч состоится в Порту на стадионе «Драгау».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стали известны стартовые составы на этот матч:

Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив, Сикан.
​​​Запасные: Рудько, Лемкин, Азаров, Педриньо, Мироши, Козик, Кастилло, Эгиналду, Швед, Назарина, Невертон, Келси.

Порту: Диогу Кошта, Санчес, Пепе, Фабиу Кардозу, Сануси, Эуштакиу, Варела, Пепе, Тареми, Эванилсон, Галено.

После пяти матчей группового этапа донецкий «Шахтер» занимает третье место в группе Н с девятью очками, а «Порту» идет вторым с таким же количеством баллов, опережая «горняков» по дополнительным показателям. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.

Начало матча запланировано – в 22:00 по киевскому времени. Арбитр матча – румын Иштван Ковач.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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avk2307
Склад оптимальний. 
підсилити можуть Невертон та Келсі та і все
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+3
Алекс 122
Штуки 4 получат с такими защитниками 
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+1
Алекс 122
Написано тут гра стартує в 21.45 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
contr
Ракіцкій Матвієнко !?? Всьо . Пистааааа 😫😫😫
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-1
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u6464u
вибір Пушича , на те він і тренер, нам залишається тільки вірить в перемогу .
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-2
contr
Бондар пару «привезе» 😫😫😫
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-2
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