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Испания
13 декабря 2023, 20:40 | Обновлено 13 декабря 2023, 20:41
484
1

Хави дает игрокам Барсы много выходных. Футболисты удивлены

Результаты не слишком радуют игроков

13 декабря 2023, 20:40 | Обновлено 13 декабря 2023, 20:41
484
1
Хави дает игрокам Барсы много выходных. Футболисты удивлены
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

По информации испанских СМИ, часть игроков «Барселоны», в том числе лидеры команды, не понимают, почему наставник Хави так часто дает им выходные дни.

В прошлом сезоне игроки получали выходные после успешных матчей, которых было более чем достаточно, однако в нынешнем чемпионате футболистам дают отдых не менее часто.

Футболисты это не всегда понимают, учитывая нестабильные выступления в чемпионате Испании, где каталонцы успели дважды проиграть и четыре раза сыграть вничью, почему им дают отдых вместо работы на тренировках.

На фоне не слишком удачных результатов Хави находится под давлением и угрозой увольнения.

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Барселона Хави чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.es
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