Хави дает игрокам Барсы много выходных. Футболисты удивлены
Результаты не слишком радуют игроков
По информации испанских СМИ, часть игроков «Барселоны», в том числе лидеры команды, не понимают, почему наставник Хави так часто дает им выходные дни.
В прошлом сезоне игроки получали выходные после успешных матчей, которых было более чем достаточно, однако в нынешнем чемпионате футболистам дают отдых не менее часто.
Футболисты это не всегда понимают, учитывая нестабильные выступления в чемпионате Испании, где каталонцы успели дважды проиграть и четыре раза сыграть вничью, почему им дают отдых вместо работы на тренировках.
На фоне не слишком удачных результатов Хави находится под давлением и угрозой увольнения.
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