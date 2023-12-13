Лига чемпионов13 декабря 2023, 20:26 |
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Порту U-19 – Шахтер U-19 – 2:0. Последний матч в турнире. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Юношеской лиги УЕФА
13 декабря 2023, 20:26 |
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«Шахтер» U-19 в последнем матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА сыграл против «Порту» U-19. Для украинской команды игра турнирного значения не имела. «Горняки» уступили со счетом 0:2.
Юношеская лига УЕФА. Группа H
Порту U-19 – Шахтер U-19 – 2:0
Голы: Канде, 47, Мора, 62
Шахтер: Барченко, Дрозд, Данковский (Шелекета, 69), Башмарин, Огарков, Лосенко, Ющенко, Сметана (Янович, 69), Цуканов (Кострица, 79), Ломага (Трифаненко, 51), Савин (Демченко, 46)
Видеообзор матча
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