Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Порту U-19 – Шахтер U-19 – 2:0. Последний матч в турнире. Видео голов
Лига чемпионов
13 декабря 2023, 20:26 |
503
0

Порту U-19 – Шахтер U-19 – 2:0. Последний матч в турнире. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Юношеской лиги УЕФА

13 декабря 2023, 20:26 |
503
0
Порту U-19 – Шахтер U-19 – 2:0. Последний матч в турнире. Видео голов
ФК Шахтер.

«Шахтер» U-19 в последнем матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА сыграл против «Порту» U-19. Для украинской команды игра турнирного значения не имела. «Горняки» уступили со счетом 0:2.

Юношеская лига УЕФА. Группа H

Порту U-19 – Шахтер U-19 – 2:0

Голы: Канде, 47, Мора, 62

Шахтер: Барченко, Дрозд, Данковский (Шелекета, 69), Башмарин, Огарков, Лосенко, Ющенко, Сметана (Янович, 69), Цуканов (Кострица, 79), Ломага (Трифаненко, 51), Савин (Демченко, 46)

Видеообзор матча

По теме:
Пушич сделал свой выбор. Стал известен состав Шахтера на матч с Порту
ФЕДЕЦКИЙ: «Дисциплина и оборона могут помочь Шахтеру одолеть Порту»
Шахтер, если обыграет Порту, получит большие шансы на участие в КЧМ-2025
Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА Порту U-19 Порту Порту - Шахтер видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Трубина будет евровесна. Бенфика взяла нужный результат на 92-й минуте
Футбол | 13 декабря 2023, 00:01 6
У Трубина будет евровесна. Бенфика взяла нужный результат на 92-й минуте
У Трубина будет евровесна. Бенфика взяла нужный результат на 92-й минуте

Анатолий отыграл все 6 матчей

Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
Футбол | 13 декабря 2023, 13:31 10
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»

От экс-вингера «Шахтера» в АПЛ хотят видеть более качественной игры

7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
Футбол | 13.12.2023, 19:12
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
Турнирные таблицы ЛЧ. Зинченко, Трубин и Лунин. Кто попал в евровесну?
Футбол | 13.12.2023, 00:40
Турнирные таблицы ЛЧ. Зинченко, Трубин и Лунин. Кто попал в евровесну?
Турнирные таблицы ЛЧ. Зинченко, Трубин и Лунин. Кто попал в евровесну?
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Другие виды | 13.12.2023, 11:28
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
12.12.2023, 18:20
Футбол
Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
12.12.2023, 21:43 2
Футбол
Виктор Скрипник покинет Ворсклу. Назван новый клуб тренера
Виктор Скрипник покинет Ворсклу. Назван новый клуб тренера
11.12.2023, 16:24 25
Футбол
С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
12.12.2023, 13:41 9
Футбол
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
11.12.2023, 16:44 55
Футбол
Стабильность Шовковского и два удаления. Динамо выиграло дерби у Оболони
Стабильность Шовковского и два удаления. Динамо выиграло дерби у Оболони
11.12.2023, 17:05 194
Футбол
ВИДЕО. Треш в Турции. Президент клуба ударил судью в глаз, арбитра добивали
ВИДЕО. Треш в Турции. Президент клуба ударил судью в глаз, арбитра добивали
11.12.2023, 23:30 17
Футбол
Монзуль отстранена, Шовковский без приставки, Шевченко передумал?
Монзуль отстранена, Шовковский без приставки, Шевченко передумал?
12.12.2023, 06:24 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем