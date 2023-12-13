Порту U-19 – Шахтер U-19 – 2:0. Последний матч в турнире. Видео голов

«Шахтер» U-19 в последнем матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА сыграл против «Порту» U-19. Для украинской команды игра турнирного значения не имела. «Горняки» уступили со счетом 0:2.

Юношеская лига УЕФА. Группа H

Порту U-19 – Шахтер U-19 – 2:0

Голы: Канде, 47, Мора, 62

Шахтер: Барченко, Дрозд, Данковский (Шелекета, 69), Башмарин, Огарков, Лосенко, Ющенко, Сметана (Янович, 69), Цуканов (Кострица, 79), Ломага (Трифаненко, 51), Савин (Демченко, 46)

Видеообзор матча