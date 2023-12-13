Лига конференций13 декабря 2023, 19:58 | Обновлено 13 декабря 2023, 20:33
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Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Брейдаблик
Матч шестого тура Лиги конференций
13 декабря 2023, 19:58 | Обновлено 13 декабря 2023, 20:33
248
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В четверг, 14 декабря, «Заря» в шестом туре Лиги конференций сыграет с исландским «Брейдабликом». Матч состоится в Люблине на стадионе «Арена Люблин» и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
После пяти матчей группового этапа луганская «Заря» занимает третье место в группе B с четырьмя очками, а «Брейдаблик» зачетных баллов вообще не набирал. Оба клуба упустили шансы на выход из группы.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
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