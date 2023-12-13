Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Брейдаблик
Лига конференций
13 декабря 2023, 19:58 | Обновлено 13 декабря 2023, 20:33
248
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Брейдаблик

Матч шестого тура Лиги конференций

13 декабря 2023, 19:58 | Обновлено 13 декабря 2023, 20:33
248
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Брейдаблик
ФК Заря.

В четверг, 14 декабря, «Заря» в шестом туре Лиги конференций сыграет с исландским «Брейдабликом». Матч состоится в Люблине на стадионе «Арена Люблин» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После пяти матчей группового этапа луганская «Заря» занимает третье место в группе B с четырьмя очками, а «Брейдаблик» зачетных баллов вообще не набирал. Оба клуба упустили шансы на выход из группы.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Заря – Брейдаблик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Клубам предложили новый проект УПЛ ТВ. Динамо и Днепр-1 не голосовали
Зарю и Брейдаблик в Лиге конференций рассудят чехи
Заря Луганск Лига конференций Брейдаблик где смотреть
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ди Мария забил гол прямым ударом с углового в матче Лиги чемпионов
Футбол | 12 декабря 2023, 23:22 1
Ди Мария забил гол прямым ударом с углового в матче Лиги чемпионов
Ди Мария забил гол прямым ударом с углового в матче Лиги чемпионов

Классный удар вингера Бенфики

Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
Футбол | 12 декабря 2023, 21:43 2
Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов

Лондонцы выиграли группу

КУЧЕРЕНКО: «Контракт с Вересом выполняю, собираюсь к ребятам на фронт»
Футбол | 13.12.2023, 18:40
КУЧЕРЕНКО: «Контракт с Вересом выполняю, собираюсь к ребятам на фронт»
КУЧЕРЕНКО: «Контракт с Вересом выполняю, собираюсь к ребятам на фронт»
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
Футбол | 13.12.2023, 13:31
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
Турнирные таблицы ЛЧ. Зинченко, Трубин и Лунин. Кто попал в евровесну?
Футбол | 13.12.2023, 00:40
Турнирные таблицы ЛЧ. Зинченко, Трубин и Лунин. Кто попал в евровесну?
Турнирные таблицы ЛЧ. Зинченко, Трубин и Лунин. Кто попал в евровесну?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Треш в Турции. Президент клуба ударил судью в глаз, арбитра добивали
ВИДЕО. Треш в Турции. Президент клуба ударил судью в глаз, арбитра добивали
11.12.2023, 23:30 17
Футбол
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
11.12.2023, 20:47 13
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире
12.12.2023, 15:35 1
Хоккей
Итоговая таблица осени. УПЛ идет на зимнюю паузу. Кто претендует на медали?
Итоговая таблица осени. УПЛ идет на зимнюю паузу. Кто претендует на медали?
11.12.2023, 17:50 19
Футбол
Бубка отреагировал на допуск россиян и белорусов на Олимпиаду-2024
Бубка отреагировал на допуск россиян и белорусов на Олимпиаду-2024
12.12.2023, 14:00 4
Олимпийские игры
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будет играть Кепа»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будет играть Кепа»
11.12.2023, 20:13 22
Футбол
Стабильность Шовковского и два удаления. Динамо выиграло дерби у Оболони
Стабильность Шовковского и два удаления. Динамо выиграло дерби у Оболони
11.12.2023, 17:05 194
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем