Заря – Брейдаблик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 декабря в 22:00 матч группового этапа Лиги конференций
В четверг, 14 декабря, «Заря» в шестом туре Лиги конференций сыграет с исландским «Брейдабликом». Матч состоится в Люблине на стадионе «Арена Люблин».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало матча запланировано – в 22:00 по киевскому времени.
После пяти матчей группового этапа луганская «Заря» занимает третье место в группе B с четырьмя очками, а «Брейдаблик» зачетных баллов вообще не набирал. Оба клуба потеряли шансы на выход из группы.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Заря – Брейдаблик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица
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