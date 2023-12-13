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Лига конференций
Заря
14.12.2023 22:00 - : -
Брейдаблик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
13 декабря 2023, 19:47 | Обновлено 13 декабря 2023, 20:32
249
0

Заря – Брейдаблик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 декабря в 22:00 матч группового этапа Лиги конференций

13 декабря 2023, 19:47 | Обновлено 13 декабря 2023, 20:32
249
0
Заря – Брейдаблик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
sport.ua

В четверг, 14 декабря, «Заря» в шестом туре Лиги конференций сыграет с исландским «Брейдабликом». Матч состоится в Люблине на стадионе «Арена Люблин».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча запланировано – в 22:00 по киевскому времени.

После пяти матчей группового этапа луганская «Заря» занимает третье место в группе B с четырьмя очками, а «Брейдаблик» зачетных баллов вообще не набирал. Оба клуба потеряли шансы на выход из группы.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Заря – Брейдаблик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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