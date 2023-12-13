Держат в курсе ФИФА и УЕФА. УАФ готовится к выборам нового президента

УАФ рассказала о том, что в Доме футбола состоялась заседание рабочей группы по подготовке внеочередного Конгресса, который запланирован на 25 января.

На Конгрессе должны выбрать нового президента УАФ. Действующий глава ассоциации Андрей Павелко сейчас находится в СИЗО. Официально известно о выдвижении Андрея Шевченко.

О ходе подготовки регулярно информируются ФИФА и УЕФА, представители которых планируют принять участие в работе высшего руководящего органа Украинской ассоциации футбола.

Члены УАФ информируют администрацию Украинской ассоциации футбола о решении своих руководящих органов о выдвижении кандидатов на пост президента УАФ и избрании делегатов для участия в работе конгресса.