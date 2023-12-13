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  4. Держат в курсе ФИФА и УЕФА. УАФ готовится к выборам нового президента
Украина. Премьер лига
13 декабря 2023, 19:11 |
111
0

Держат в курсе ФИФА и УЕФА. УАФ готовится к выборам нового президента

Конгресс состоится 25 января

13 декабря 2023, 19:11 |
111
0
Держат в курсе ФИФА и УЕФА. УАФ готовится к выборам нового президента
УАФ

УАФ рассказала о том, что в Доме футбола состоялась заседание рабочей группы по подготовке внеочередного Конгресса, который запланирован на 25 января.

На Конгрессе должны выбрать нового президента УАФ. Действующий глава ассоциации Андрей Павелко сейчас находится в СИЗО. Официально известно о выдвижении Андрея Шевченко.

О ходе подготовки регулярно информируются ФИФА и УЕФА, представители которых планируют принять участие в работе высшего руководящего органа Украинской ассоциации футбола.

Члены УАФ информируют администрацию Украинской ассоциации футбола о решении своих руководящих органов о выдвижении кандидатов на пост президента УАФ и избрании делегатов для участия в работе конгресса.

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Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ выборы президента УАФ Андрей Шевченко Андрей Павелко
Источник Украинская ассоциация футбола
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