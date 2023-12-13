Хавбек Черноморца: «Цель команды – выйти в еврокубки. Этого хотят все»
Орест Кузык рассказал о целях на сезон
Полузащитник «Черноморца» Орест Кузык рассказал о том, что перед командой поставлена задача по итогам нынешнего сезона выйти в еврокубки.
«Цель «Черноморца» – зона еврокубков. Все в клубе – игроки, тренер, президент – хотят, чтобы мы закончили в зоне еврокубков».
«А еще есть полуфинал Кубка Украины, и есть шанс через этот турнир попасть в еврокубки. Такая задача», – сказал Кузык.
Одесская команда по итогам первой половины сезона чемпионата Украины набрала 22 очка и занимает 8-е место.
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