Хавбек Черноморца: «Цель команды – выйти в еврокубки. Этого хотят все»

Полузащитник «Черноморца» Орест Кузык рассказал о том, что перед командой поставлена задача по итогам нынешнего сезона выйти в еврокубки.

«Цель «Черноморца» – зона еврокубков. Все в клубе – игроки, тренер, президент – хотят, чтобы мы закончили в зоне еврокубков».

«А еще есть полуфинал Кубка Украины, и есть шанс через этот турнир попасть в еврокубки. Такая задача», – сказал Кузык.

Одесская команда по итогам первой половины сезона чемпионата Украины набрала 22 очка и занимает 8-е место.