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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 17:47 |
597
1

Факундо ФЕРРЕЙРА: «Шахтер победит Порту. Сто процентов»

Экс-форвард «Шахтера» – о матче Лиги чемпионов

13 декабря 2023, 17:47 |
597
1
Факундо ФЕРРЕЙРА: «Шахтер победит Порту. Сто процентов»
ФК Шахтер. Факундо Феррейра

Бывший форвард «Шахтера» Факундо Феррейра посетил тренировку «Горняков» перед решающим матчем Лиги чемпионов против «Порту» (13 ноября, 22:00). Аргентинец поделился ожиданиями от поединка:

– Факундо, ты присутствовал на предматчевой тренировке «Шахтера». Почему решил посетить бывшую команду?
– Много лет не виделся с ребятами. Радуюсь тому, что смог быть здесь, очень много эмоций. Счастлив, что приехал!

– Как прошла встреча со старыми друзьями?
– Преимущественно разговаривал с Пятовым: он сказал мне, что работает тренером. Также увиделся с Николаем, Степой. Очень рад был снова всех встретить.

– Следишь ли сейчас за «Шахтером»? Если да, то что можешь сказать о нынешней команде?
– Да, я смотрю матчи. Знаю о победе над «Барселоной», а теперь - игра за плей-офф Лиги чемпионов. Счастлив, что смогу увидеть этот поединок.

– Что можешь сказать об игре? Кто победит?
– «Шахтер»! Сто процентов! Команда должна победить и продолжить выступления в Лиге чемпионов.

– Есть ли у тебя особые воспоминания о своих лучших голах?
– Думаю, это гол в матче с «Ромой» в Лиге чемпионов.

– Почему именно этот мяч?
– Потому что он был важным, и мы победили, кажется, 2:1.

– В 2014 году ты играл за «Шахтер» и знал о начале войны. Как можешь прокомментировать нынешнюю ситуацию?
– Помню, как два года назад прочитал об этом в газете. Очень расстроился, ведь у меня немало друзей в Украине. Знаю, что сейчас ситуация немного другая, разговаривал с ребятами. Надеюсь на скорейшее окончание войны, чтобы люди вернулись к нормальной жизни.

– Какие у тебя есть воспоминания об Украине?
– Это были фантастические четыре года. Помню людей, город, а также холодную погоду. Остались самые лучшие воспоминания.

– Что хочешь сказать всем нашим болельщикам?
– Помню украинских фанов, они просто фантастические. Помню свои выступления на «Донбасс Арене». Возможно, когда-то сыграю там снова. Желаю «Шахтеру» скорейшего возвращения на родной стадион.

– Что можешь сказать украинцам?
– Знаю, какая сейчас ситуация. Помню, что там живут хорошие люди, это хорошая страна. Желаю украинцам всего наилучшего.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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New Zealander
Легенда! Давай там на трибунах громко болей, заводи наших пацанов!
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